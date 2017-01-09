“THE LOOK OF LOVE”
Tiffany&Co., Sevgililer Günü ile birlikte aşkın görülemeyen ama hissedilen muhteşem bir duygu olduğunu hatırlatıyor. Sevgililer Günü’nde en özelinize Paloma Picasso’nun pırlantalar içerisindeki tasarımları ile ne kadar özel olduklarını hissettirin.
Paloma Picasso’nun el yazısı ile tasarlanmış bu muhteşem tasarımlar hem eğlenceli hem de unutulmayacak etkiler yaratıyor. Paloma Picasso’nun Graffiti Love ve Graffiti Arrow koleksiyonları ile en özelinize doğru ve etkili bir Sevgililer Günü mesajı verin.
Aşk size en güzel haliyle gelsin.
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