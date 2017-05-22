'The Masters' Koleksiyonu: Louıs Vuıtton X Jeff Koons İşbirliği

Ne kadar çantası olursa olsun bir kadının asla yeterli miktarda çantası yoktur! Çünkü her yeni sezonda ünlü markalar yeni modelleri ile kadınların aklını çelmek için hazırdır. İşte çanta denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi olan ve birçok zamansız modele imzasını atan Louis Vuitton markasından:yeni sezonda yine yerinde durduğu gibi durmuyor. Ünlü tasarımcılar ile yaptığı yeni iş birlikleri ile karşımıza çıkan ünlü marka yeni sezonda 21. yüzyılın en iyi modern sanatçılarından olan Jeff Koons ile işbirliği yaparak yeni bir çizgi oluşturdu.adını verdiği bu koleksiyonda ünlü sanatçıların ünlü tabloları çantaların üzerine aktararak markasının kült modeline modern bir yorum getirdi. Da Vinci, Rubens, Van Gogh gibi sanatçıların eserlerini çantaların üzerine yansıtanve Jeff Koons iş birliği ile oluşan yeni sezon koleksiyonun fiyatları 1.470-4000$ arasında değişiyor.