'The Masters' Koleksiyonu: Louıs Vuıtton X Jeff Koons İşbirliği
‘Kadınların en büyük zaaflarından birisi nedir’ diye sorarsanız listenin ilk sıralarında yer alan ürünlerden birisi şüphesiz çantalar olur.
Ne kadar çantası olursa olsun bir kadının asla yeterli miktarda çantası yoktur! Çünkü her yeni sezonda ünlü markalar yeni modelleri ile kadınların aklını çelmek için hazırdır. İşte çanta denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi olan ve birçok zamansız modele imzasını atan Louis Vuitton markasından:
LOUIS VUITTON X JEFF KOONS
Louis Vuitton yeni sezonda yine yerinde durduğu gibi durmuyor. Ünlü tasarımcılar ile yaptığı yeni iş birlikleri ile karşımıza çıkan ünlü marka yeni sezonda 21. yüzyılın en iyi modern sanatçılarından olan Jeff Koons ile işbirliği yaparak yeni bir çizgi oluşturdu. 'The Masters' adını verdiği bu koleksiyonda ünlü sanatçıların ünlü tabloları çantaların üzerine aktararak markasının kült modeline modern bir yorum getirdi. Da Vinci, Rubens, Van Gogh gibi sanatçıların eserlerini çantaların üzerine yansıtan Louis Vuitton ve Jeff Koons iş birliği ile oluşan yeni sezon koleksiyonun fiyatları 1.470-4000$ arasında değişiyor.
Ne kadar çantası olursa olsun bir kadının asla yeterli miktarda çantası yoktur! Çünkü her yeni sezonda ünlü markalar yeni modelleri ile kadınların aklını çelmek için hazırdır. İşte çanta denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi olan ve birçok zamansız modele imzasını atan Louis Vuitton markasından:
LOUIS VUITTON X JEFF KOONS
Louis Vuitton yeni sezonda yine yerinde durduğu gibi durmuyor. Ünlü tasarımcılar ile yaptığı yeni iş birlikleri ile karşımıza çıkan ünlü marka yeni sezonda 21. yüzyılın en iyi modern sanatçılarından olan Jeff Koons ile işbirliği yaparak yeni bir çizgi oluşturdu. 'The Masters' adını verdiği bu koleksiyonda ünlü sanatçıların ünlü tabloları çantaların üzerine aktararak markasının kült modeline modern bir yorum getirdi. Da Vinci, Rubens, Van Gogh gibi sanatçıların eserlerini çantaların üzerine yansıtan Louis Vuitton ve Jeff Koons iş birliği ile oluşan yeni sezon koleksiyonun fiyatları 1.470-4000$ arasında değişiyor.
Benzer Haberler
Stan Smith Modeline ‘Yaz Geldi’: Summer CanvasAdidas Stan Smith modeline yazı getirdi!
Mezuniyet Gecesinin Yıldızı Sen Ol!Mezuniyet, hayatımızdaki en özel günlerden biri dolayısıyla en ..
Denim’de Son Moda: Armalı Kot CeketlerSezonun en trend ve en popüler parçalarından birisi olan, haval..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.