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The Oscar Goes To…

The Oscar Goes To…

Uzun zamandır merakla beklenen Oscar Ödülleri dün gece düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 89. Gerçekleştirilen Oscar Ödül Törenine ödül alan filmler kadar ‘yılın en iyi filmi’ ödülünün yanlış anons edilmesi gafı da damga vurdu. Ancak moda dünyasının gözü kulağı, sinema ve müzik dünyasından pek çok ünlü ismin katıldığı Oscar Ödül Töreninde hangi kıyafetleri tercih ettiğindeydi. İşte kırmızı halıda şıklık yarışı içerisinde olan ünlü isimlerden geceye damga vuran isimler…

Emma Stone
Oscar Ödül Töreni’ne damga vuran "La La Land" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar ödül törenine layık görülen güzel oyuncu Emma Stone, kızıl saçları ve beyaz teni ile uyumlu renkte sarı bir elbise tercih etti. Üst kısmı dantel işlemeli olan ve alt kısmı püskül detaylı olan Givenchy tasarımı bu elbise, gecenin en dikkat çeken tasarımlarından birisi oldu.

Dakota Johnson
"Grinin Elli Tonu" ve "Karanlığın Elli Tonu" filmleri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Gucci marka açık sarı renkte saten detaylı bir elbise tercih ederek bu stilini sade bir saç ve makyaj ile tamamlamış.
 

dakota johnson

Charlize Theron
Gecenin en şık stillerinden birisine imza atan Charlize Theron tercihini Christian Dior markasından yana kullandı. Parlak elbisesi ve iri küpeleri hem feminen hem de şık bir görünüme sahip olan ünlü yıldız, tarzını bir kez daha konuşturdu.

Jessica Biel
Gecenin dikkat çeken isimlerinden birisi olan Jessica Biel de tercihin altın tonda bir elbiseden yana kullanan ünlü isimlerden. Tamamı işlemeli olan bu dikkat çekici elbise Kaufmanfranco markası tasarımı.
 
jessica biel ıscar 2017

Scarlett Johansson
Kendisini olduğundan daha kalın gösterdiği için moda dünyasından geçer not alamayan Scarlett Johansson’un rengârenk tülden ve belinde bir kemerden oluşan elbise Azzedina alaia tasarımı.
 


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