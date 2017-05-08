Themodist.com’dan Ramazan’a Özel!
Themodist.com tesettürlü kadınlar için Ramazan’a özel farklı markalardan oluşan bir koleksiyon sundu. Önceki senelerde DKNY ve dünyaca ünlü marka Dolce&Gabbana ile başlayan bu akım, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu ve Müslüman tesettürlü kadına yönelik tasarım yaparak lüksü, dini hassasiyetlerine göre giyinen kadına çeviren markalar, büyük ilgi görüyor.
Themodist de bu anlamdaki açığı görüp muhafazakar kadına yönelik açılmış bir alışveriş sitesi. Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde themodist, çeşitli markalardan derlediği koleksiyonu ile yine tesettürlü kadınların da rahatlıkla giyebileceği abaya ve elbiseleri, çeşitli parçaları en şık haliyle modasever kadınlara sundu. Büyük ilgi gören bu koleksiyonu bakalım sizler beğenecek misiniz?
İşte Ramazan’a özel bu koleksiyondan sizler için seçtiklerimiz...
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10:29, 11 Mayıs 2017 Perşembe