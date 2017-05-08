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Themodist.com’dan Ramazan’a Özel!

Themodist.com’dan Ramazan’a Özel!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber muhafazakar moda dünyasında yepyeni haberler gelmeye başladı.

Themodist.com tesettürlü kadınlar için Ramazan’a özel farklı markalardan oluşan bir koleksiyon sundu. Önceki senelerde DKNY ve dünyaca ünlü marka Dolce&Gabbana ile başlayan bu akım, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu ve Müslüman tesettürlü kadına yönelik tasarım yaparak lüksü, dini hassasiyetlerine göre giyinen kadına çeviren markalar, büyük ilgi görüyor.
 
Themodist de bu anlamdaki açığı görüp muhafazakar kadına yönelik açılmış bir alışveriş sitesi. Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde themodist, çeşitli markalardan derlediği koleksiyonu ile yine tesettürlü kadınların da rahatlıkla giyebileceği abaya ve elbiseleri, çeşitli parçaları en şık haliyle modasever kadınlara sundu. Büyük ilgi gören bu koleksiyonu bakalım sizler beğenecek misiniz?
 
İşte Ramazan’a özel bu koleksiyondan sizler için seçtiklerimiz...

 

BOUGUESSA
BOUGUESSA
 
MALONE SOULIERS
MALONE SOULIERS
 
DHELA
DHELA
 
NICHOLAS KIRKWOOD
NICHOLAS KIRKWOOD
 
MIMYA
MIMYA
 
ROSANTICA
ROSANTICA
 
VIVETTA
VIVETTA
 
ARANAZ


 
 

 


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Yorumlar (1)

cemre
10:29, 11 Mayıs 2017 Perşembe
güzel ama çok pahalı ürünler. yine de muhafazakar modanın gelişmesi çok önemli
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

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