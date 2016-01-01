Avokado



Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir besin, avokado. Doymamış yağların iyi kaynağı olarak bilinen bu besinin aynı zamanda lif içeriği de yüksek. 1 adet avokado yaklaşık 12-13 gram lif içeriyor ve bu günlük ihtiyacımızın yaklaşık yarısını karşılıyor. Yarım avokadonun bir tatlı kaşığı yağ yerine geçtiğini de unutmadan belirtelim…



Süt ve Yoğurt



Çocukluğumuzdan beri annelerimizin zorla tükettirmeye çalıştıkları süt ve yoğurt; protein, kalsiyum, fosfor, riboflavin ve B12 vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengin. Özellikle bel çevresindeki yağlanmanın en büyük düşmanlarından biri olan yoğurt, içeriğindeki probiyotik bakterilerle bağırsakların da en iyi arkadaşı. Hem sindirim sistemini rahatlatır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Süt ise yoğurt gibi proteini yüksek, aynı zamanda dengeli karbonhidrat içeren besinlerden olup uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.



Yumurta



Yumurta, anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein olarak biliniyor. A ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir yiyecek olan yumurtada demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunuyor. Ayrıca uzun sure tok tutan bu besini, sabahları tüketen bireylerin gün içinde tüketmeyenlere oranla daha az kalori aldığını da biliniyor.



Badem



Enerji ve besin öğesi değerleri yönünden oldukça zengin olan badem; karbonhidrat, protein, doymamış yağ, lif, fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini içeriyor. İçeriğinde bulunanlar yardımıyla tok tutar ama fazla kaçırmamaya dikkat edilmeli…



Chia Tohumu



Senenin son popüler besinlerinden olan chia da tok tutan besinler arasında görülüyor. Ortalama 2 yemek kaşığı chiada 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram yağ, 12 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içeriyor. Chia özellikle su veya süt ile birleştiğinde şişen ve jelleşen yapısı sayesinde daha uzun süre tokluk hissi sağlamaya yardımcı oluyor.



