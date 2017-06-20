Tommy Hilfiger ve Vetements’ten Yepyeni Bir İş Birliği

Gigi Hadid ile yaptığı koleksiyonlarla rüya parçalar çıkaran Tommy Hilfiger, bu iş birliğinde Vetements’in yanında yer alıyor. Amerika’nın kült markalarından biri olan Tommy Hilfiger ve Instagram’da epey popülerlik kazanan Vetements, bu birliktelikte modaseverlere sweatshirt, t-shirt, çorap ve bere modelleri sunacak.



İki markanın da logosunun bulunduğu kırmızı bir sweatshirt ile işbirliklerini duyuran ikilinin yeni koleksiyonu; önümüzdeki yıl Şubat ayında Barney’s, Colette, Harrods gibi büyük mağazalarda satışa sunulacak. Birliktelik hakkında konuşan Tommy Hilfiger, “Bu lüks sokak giyimi. Kimse bunda Demna ve Guram Gvasalia kadar iyi değil.” diyor. Gri, lacivert, kırmızı ve fuşya renklerinden oluşan parçalar; moda devi Tommy Hilfiger ve Champion, Levi’s gibi büyük markalarla iş birliğinde bulunan Vetements’in sezona damga vurmasını sağlayacak.

