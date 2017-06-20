  1. Anasayfa
  2. Tommy Hilfiger ve Vetements’ten Yepyeni Bir İş Birliği
Tommy Hilfiger ve Vetements’ten Yepyeni Bir İş Birliği

Tommy Hilfiger ve Vetements’ten Yepyeni Bir İş Birliği

Son zamanların adından sıkça söz ettiren markası Vetements, yepyeni bir iş birliği ile moda dünyasını selamlıyor.

Gigi Hadid ile yaptığı koleksiyonlarla rüya parçalar çıkaran Tommy Hilfiger, bu iş birliğinde Vetements’in yanında yer alıyor. Amerika’nın kült markalarından biri olan Tommy Hilfiger ve Instagram’da epey popülerlik kazanan Vetements, bu birliktelikte modaseverlere sweatshirt, t-shirt, çorap ve bere modelleri sunacak.
 
İki markanın da logosunun bulunduğu kırmızı bir sweatshirt ile işbirliklerini duyuran ikilinin yeni koleksiyonu; önümüzdeki yıl Şubat ayında Barney’s, Colette, Harrods gibi büyük mağazalarda satışa sunulacak. Birliktelik hakkında konuşan Tommy Hilfiger, “Bu lüks sokak giyimi. Kimse bunda Demna ve Guram Gvasalia kadar iyi değil.” diyor. Gri, lacivert, kırmızı ve fuşya renklerinden oluşan parçalar; moda devi Tommy Hilfiger ve Champion, Levi’s gibi büyük markalarla iş birliğinde bulunan Vetements’in sezona damga vurmasını sağlayacak.
 


Benzer Haberler

Sezondan Son Haberler

Sezondan Son Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.