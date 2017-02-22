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Trençkot Olmadan Asla!

Trençkot Olmadan Asla!

Moda dünyasının en çok takip edilen moda haftalarından birisi olan ve yeni sezona dair trendleri bol bol not ettiğimiz New York Moda Haftası bize bir gerçeği hatırlattı: Trençkotsuz asla!

Sokak stilinden gözümüze takılan ilk görüntü ise trençkotların sıcak bahar aylarında değil kış gümlerinde de tercih edilmesi. Havaların soğuk olduğu bu havalarda herkesin aklına ilk gelen şey kat kat giyinmek veya üzerine de en kalın palto ve kabanları çekmek olur. Fakat New York Sokak modası, buna hayır diyor ve bir trençkotun etkileyici görünmek için kışın da giyilebileceğini bize gösteriyor.

Trençkot, her kadının kıyafet dolabında olması gereken kurtarıcı parçalardan birisi. Fakat trençkot genelde bahar aylarının vazgeçilmezi iken; kış aylarında her zaman dolabın bir kenarına kaldırılırdı. Oysa kış mevsiminde ılık geçen havalar trençkotlarınız için en güzel zamanlardan birisi olabilir!

Sizi hem daha tarz hem de cool gösterecek olan trençkotlarınızı dolabınızda sakladığınız yerden çıkarmak için daha ne bekliyorsunuz?
 

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