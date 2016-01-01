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Trend Alarmı: Baharlık Maksi Elbiseler

Trend Alarmı: Baharlık Maksi Elbiseler

Soğuk, kasvetli, gri havalara veda etmenin zamanı geldi... Güneş tüm cömertliği ile son günlerde etkisini hissettirmeye başlamış durumda.

Eğer siz de kat kat giyinmekten kurtulduğunuz bu günlerde baharın tüm hafifliğini ve enerjisini kıyafetlerinize de yansıtmak istiyorsanız; baharlık elbise modelleri sizin için biçilmiş kaftan!

Kot elbisenin rahat tavrı
Bir yandan şık bir yandan da sportif, cool ve zamansız bir stil arayışındaysanız kot elbiseler sizin için ideal parçalardan birisidir. Tek parçanın pratikliği denim kumaşın rahatlığı ile birleşince ortaya detaysız, yalın, sade bir tavır ortaya çıkıyor.
 

elbise modelleri

Çizgini belli et!
2017 İlkbahar-Yaz sezonunda çizgi trendi aldı başını gidiyor! Her parçada etkisini hissettiren çizgi deseni, elbiselerde de sportif ve cool tavır ortaya koyuyor.
 
elbise modelleri

Gömlek elbise
Gömlek elbise geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da oldukça popüler. Üstelik bu sezon maksi boyda gömlek elbiselerin vitrinlerde etkisini daha güçlü bir şekilde gösterdiğini söyleyebiliriz. Baharın enerjisini yansıtmak için yapmanız gereken ise pastel tonlarda maksi boy bir gömlek elbise seçerek bu elbiseyi aksesuarlar ile daha da güçlendirmek.
 
elbise modelleri


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