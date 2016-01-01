Trend Alarmı: Baharlık Maksi Elbiseler

Eğer siz de kat kat giyinmekten kurtulduğunuz bu günlerde baharın tüm hafifliğini ve enerjisini kıyafetlerinize de yansıtmak istiyorsanız; baharlık elbise modelleri sizin için biçilmiş kaftan!



Kot elbisenin rahat tavrı

Bir yandan şık bir yandan da sportif, cool ve zamansız bir stil arayışındaysanız kot elbiseler sizin için ideal parçalardan birisidir. Tek parçanın pratikliği denim kumaşın rahatlığı ile birleşince ortaya detaysız, yalın, sade bir tavır ortaya çıkıyor.



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2017 İlkbahar-Yaz sezonunda çizgi trendi aldı başını gidiyor! Her parçada etkisini hissettiren çizgi deseni, elbiselerde de sportif ve cool tavır ortaya koyuyor.Gömlek elbise geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezonda da oldukça popüler. Üstelik bu sezon maksi boyda gömlek elbiselerin vitrinlerde etkisini daha güçlü bir şekilde gösterdiğini söyleyebiliriz. Baharın enerjisini yansıtmak için yapmanız gereken ise pastel tonlarda maksi boy bir gömlek elbise seçerek bu elbiseyi aksesuarlar ile daha da güçlendirmek.