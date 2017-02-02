Trend Alarmı: Beyaz Renk Botlar
Son zamanlarda ünlü markaların ardı ardına düzenlediği ve 2017 İlkbahar-yaz sezonunun trendlerini görme fırsatı edindiğimiz defileler, moda dünyasının hareketli zamanlar geçirmesine neden oldu.
Ünlü markaların yeni koleksiyonları birbirinden iddialı defileler ile moda severlerin beğenisine sunulurken; moda haftaların damga vuran ve sokak modasının nabzını tutan ünlü isimlerin de trend parçaları yorumlama şekilleri oldukça ilgi gördü. İşte 2017 İlkbahar-yaz sezonuna ait hem defilelerde hem de sokak modasında en çok gördüğümüz trendlerden birisi: beyaz botlar
Beyaz botlar, İsabel Marant, Chloe, Rag&Bone, Balenciaga, Jimmy Choo, The Row ve Zara gibi birçok ünlü markanın yeni sezon koleksiyonlarında yer verdiği oldukça cool ve trend parçalardan birisidir. Birçok ünlü ismin de kullanmaktan çekinmediği beyaz botlar, şimdiden sokak modasının gözde parçaları arasında yer almayı başarmıştır.
Peki, beyaz bot trendini nasıl uygulamasınız? İşte beyaz bot trendi ile hem cool hem de tarz görünme yolları…
Boyfriend Jeanlar
Bu sezon skinny jean modasının popülerliğini ele geçiren ve sokak modasının adeta ‘forma’ kıyafeti haline gelen boyfriend jean pantolonlar, ilkbahar-yaz sezonunda da özellikle açık renkleri ile iddiasını devam ettirecek. Bu tarz bir jean pantolon ile beyaz bot tercihi, hem iddialı hem de oldukça tarz bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak.
Midi etekler
Geçtiğimiz sezondan bu sezona devreden midi etek akımı, 2017 İlkbahar-yaz sezonunda da iddiasından bir şey kaybetmeyecek gibi gözüküyor. Midi etek trendini farklı bir şekilde yorumlamak istiyorsanız, siz de beyaz bot trendi ile midi etek akımını bir arada kullanabilirsiniz.
Ünlü markaların yeni koleksiyonları birbirinden iddialı defileler ile moda severlerin beğenisine sunulurken; moda haftaların damga vuran ve sokak modasının nabzını tutan ünlü isimlerin de trend parçaları yorumlama şekilleri oldukça ilgi gördü. İşte 2017 İlkbahar-yaz sezonuna ait hem defilelerde hem de sokak modasında en çok gördüğümüz trendlerden birisi: beyaz botlar
Beyaz botlar, İsabel Marant, Chloe, Rag&Bone, Balenciaga, Jimmy Choo, The Row ve Zara gibi birçok ünlü markanın yeni sezon koleksiyonlarında yer verdiği oldukça cool ve trend parçalardan birisidir. Birçok ünlü ismin de kullanmaktan çekinmediği beyaz botlar, şimdiden sokak modasının gözde parçaları arasında yer almayı başarmıştır.
Peki, beyaz bot trendini nasıl uygulamasınız? İşte beyaz bot trendi ile hem cool hem de tarz görünme yolları…
Boyfriend Jeanlar
Bu sezon skinny jean modasının popülerliğini ele geçiren ve sokak modasının adeta ‘forma’ kıyafeti haline gelen boyfriend jean pantolonlar, ilkbahar-yaz sezonunda da özellikle açık renkleri ile iddiasını devam ettirecek. Bu tarz bir jean pantolon ile beyaz bot tercihi, hem iddialı hem de oldukça tarz bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak.
Midi etekler
Geçtiğimiz sezondan bu sezona devreden midi etek akımı, 2017 İlkbahar-yaz sezonunda da iddiasından bir şey kaybetmeyecek gibi gözüküyor. Midi etek trendini farklı bir şekilde yorumlamak istiyorsanız, siz de beyaz bot trendi ile midi etek akımını bir arada kullanabilirsiniz.
İsabel Marant
Gucci
Chloe
The Row
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