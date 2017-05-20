Trend Alarmı: Boyfriend Denim Ceket

Özellikle her markanın koleksiyonunda yer alan ve yeni sezonun hit parçalarından birisi olacağı şimdiden kesinleşen denim ceketler, spor-rahat ve cool bir tavrın en garanti parçalarından birisi olacak gibi.



Yeni sezon alışverişlerinizi hızlandırdığınız şu günlerde, eğer yeni sezonun trendlerini merak ediyor ve trendlere uygun bir görüntü oluşturmak istiyorsanız denim ceketlere mutlaka yer vermelisiniz. Ünlülerin de sokak stilinde tercih ettiği denim ceketler için ünlülerin sokak stillerinden ilham alabilir, cool ve iddialı bir tavır elde edebilirsiniz.



Trend alarmı: Boyfriend kot ceketler



Boyfriend akımı moda dünyasını etkisi altına almaya devam ederken, yeni sezonun en iddialı ve en trend parçalarından birisi de son haftalarda düzenlenen moda haftalarında karşımıza çıktı: boyfriend denim ceketler.



Boyfriend kesim ve biraz uzun bir modelde tasarlanan boyfriend denim ceketler, ilkbahar-yaz sezonunun en iddialı parçalarından birisi olacak gibi. Yeni sezonda; Bbeyaz bir basic tişört ve boyfriend bir denim ceket ile hem sade hem de oldukça tarz ve trend bir görüntüye kavuşmanız mümkün olacaktır. Bu görüntüyü en sevdiğiniz sneaker model spor ayakkabınız ile tamamlayarak hem rahat hem de iddialı bir görüntü oluşturabilirsiniz.

