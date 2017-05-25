  1. Anasayfa
  2. Trend Alarmı: Chloe Faye
Trend Alarmı: Chloe Faye

Trend Alarmı: Chloe Faye

Son zamanlarda sokak modasında çokça gördüğümüz bir çanta modelinden bahsetmenin vakti geldi de geçiyor bile. Bu sezonun trend listesinde yer alan Chloe markasının ‘Faye’ model çantası yakın takibimizde…


Chloe markasına ait Faye modeli çanta, ilk gördüğünüzde gözünüze çarpan ön kapağındaki yuvarlak halkası ile dikkat çekiyor. Halka trendinin bu sezon ne kadar popüler olduğunu düşünürsek Chloe markasının bu çanta modelinin sırf bu halkası sayesinde bile popüler olduğunu söyleyebiliriz. Çantanın ön kapağında bulunan halka ve ona bağlayabildiğiniz bir zincir, çantanın tüm havasını ve modelini veren iki küçük aksesuar. Hem oldukça sade fakat bir o kadar da iddialı ve göz alıcı…

Çanta sadece tek bir boyutta üretilmemiş. Farklı renk ve farklı boyutlarda tasarlanan Chloe markasının Faye modeli, zaman zaman bazı işbirlikleri için özel desen ve renklerde üretim de yapıyor. Model hem süet-deri karışımından hem de tamamen deriden üretilse de sezonun en çok tercih edilen modeli süet-deri karışımı. Ayrıca model hem yaz hem kış kullanımına uygun, zamansız bir parça olması açısından da kullanışlı bir tercih olacak.
 


Benzer Haberler

Fiveesarp.com

Fiveesarp.com

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.