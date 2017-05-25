Trend Alarmı: Chloe Faye



Chloe markasına ait Faye modeli çanta, ilk gördüğünüzde gözünüze çarpan ön kapağındaki yuvarlak halkası ile dikkat çekiyor. Halka trendinin bu sezon ne kadar popüler olduğunu düşünürsek Chloe markasının bu çanta modelinin sırf bu halkası sayesinde bile popüler olduğunu söyleyebiliriz. Çantanın ön kapağında bulunan halka ve ona bağlayabildiğiniz bir zincir, çantanın tüm havasını ve modelini veren iki küçük aksesuar. Hem oldukça sade fakat bir o kadar da iddialı ve göz alıcı…



Çanta sadece tek bir boyutta üretilmemiş. Farklı renk ve farklı boyutlarda tasarlanan Chloe markasının Faye modeli, zaman zaman bazı işbirlikleri için özel desen ve renklerde üretim de yapıyor. Model hem süet-deri karışımından hem de tamamen deriden üretilse de sezonun en çok tercih edilen modeli süet-deri karışımı. Ayrıca model hem yaz hem kış kullanımına uygun, zamansız bir parça olması açısından da kullanışlı bir tercih olacak.

