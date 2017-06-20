Trend Alarmı: Duster Manto

Havalar bir soğuk bir sıcak! Sabah çıkarken üzerinize ‘bir şey’ alma ihtiyacı hissediyorsunuz ve ‘mont alsam terlerim hırka alsam üşürüm’ ikilemi yaşıyorsunuz. Peki, bu ara havalarda ne giyebilirsiniz? İşte sokaklarda salına salına gezmenizi sağlayacak hem havalı hem de çok trend bir parça: duster manto yani uzun ceketler.



Duster manto derken kast edilen şu: trençkottan çok daha ince ve genellikle pamuklu kumaştan üretilen uzun, yazlık ceketler. Bu ceketler serin yaz ayları için hem çok şık hem de çok tarz bir seçenek.Duster mantolar yani uzun ceketler, son zamanlarda ünlü isimlerin de en çok tercih ettiği parçalardan birisi. Özellikle kat kat giyinmeyi sevenlerin favorisi olacak olan bu uzun ceketler, 2017’nin geçiş sezonuna damgasını vurmuş vaziyette.Genellikle pastel pembe, mavi, beyaz, siyah ve çiçek desenleri ile karşımıza çıkan duster manto yani uzun ceketler, her tarz ile kolayca uyum sağlayabiliyor.Siz de bu joker parçayı kıyafet dolabınıza dahil etmek için daha ne bekliyorsunuz?