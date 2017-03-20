Trend Alarmı: En Yeni Haliyle Jean

Uzun sezondur hâkimiyeti elden bırakmayan skinny jean modelinin bu sezon artık rafa kalkması sayesinde ön plana çıkan bazı jean modelleri, iddiasını sokak modasına göstermeye başladı bile.İşte sezonun en popüler ve en trend jean modelleri…Bağcıklı pantolon trendi geri döndü diyebiliriz. Özellikle 2000’li yıllardan sonra etkisini gösteren bu trend, günümüzde Kendall Jenner’ın öncülüğünde olduğu bir stil akımı ile yeniden popüler oldu. Hem yüksek belli hem de bağcıklı olan bu modelden dolabınıza ekleme zamanı geldi de geçiyor bile!Paçaları kesilmiş jean modeli, yeni sezonda özellikle ünlü isimlerin kombinlerinde sıkça yer verdiği jean modellerinden birisidir. Bu jean modeli ile dikkatleri ayakkabılarınıza çekmek ise oldukça kolaydır.Geçtiğimiz sezon moda dünyasında fırtına gibi esen mom jean trendi, bu sene de güncellenmiş hali ile oldukça trend! Geçtiğimiz sezon trend olan bol formunu bırakıp bu sezon daha düz kesimlerle karşımıza çıkan mom jean modeli, özellikle geniş renk skalası ile gönlümüzü çaldı diyebiliriz.Kısa paça modası bu sezon ispanyol kesim jean pantolonlar ile sokak modasına yansımış durumda.Birkaç sezondur etkisini iyiden iyiye hissettiren yüksek bel trendi bu sezonda da oldukça moda! Fakat bu sezon yüksek bel jean rengi olarak siyah ve gri renk ön planda olacak, bizden söylemesi.