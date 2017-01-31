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Trend Alarmı: Eşofman İle Şık ve Cool

Trend Alarmı: Eşofman İle Şık ve Cool

Geçtiğimiz sezon pijama ile sokağa çıkma modası oldukça trend iken, bu sezonda da eşofman altları ile sokakları fethetme trendi aldı başını gidiyor!

Birçok ünlü ismin günlük kombinlerinde sıklıkla tercih ettiği birbirinden farklı eşofman altları, hem trend hem de cool bir görüntü ile bambaşka bir şekil alıyor. İşte, ünlülerin çekim alanından çıkıp sokak modasının en iddialı trendlerinden birisi olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen eşofman altlarını sokak stiline uyarlamanın en dikkat çekici yolları…

Farklı Kumaşlar İle Dikkat Çekin
Sezonun en popüler kumaşlarından birisi olan kadife kumaşa eşofman altı tercihinizde yer vermeye ne dersiniz? Stili ile sokak modasını belirleyen ünlü isimlerin de tercih ettiği kadife eşofman altları, kombininizi bir tık üste taşıyacak sihirli dokunuşlardan birisi.

İddialı Üstler
Eşofman altı tercih ettiniz diye üstünüzde spor bir parça olacak değil ya! Sokak modasında zıtlıkların cool görüntüsüne bir şans vermenin vakti geldi de geçiyor bile! Eşofman altı üzerine kullanacağınız dikkat çekici bir üst hem iddialı hem de oldukça cool bir görüntüye ulaşabilirsiniz.

Sadelikten Vazgeçemeyenlere
Eşofman altı trendini en sade hali ile sokak modasına yansıtmak isteyenler düz renk kazaklara şans vermelidir. Hafif salaş ya da vücuda tam oturan kazaklar ile eşofman altının rahat görüntüsünü dengeleyebilir, ayrıca havanın tüm soğuk saldırılarından da korunabilirsiniz.

En İddialı Ayakkabılarınız Hangileri?
Eşofman altlarının sadece spor ayakkabılar ile giyilebileceğini mi düşünüyorsunuz? Hadi ama bu klişeler artık çok demode! Eşofmanın altına giyeceğiniz yüksek topuk bir stiletto ya da topuklu bir ayakkabı ile sokak modasına damganızı vurabilirsiniz.
 

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@senaseveer
 
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                                                               @kuaybegider

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