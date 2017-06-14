Trend Alarmı: Fırfırlı Etekler

Yaz sezonunun en trend garantili yatırım parçalarından birisi: fırfırlı etekler. Hem modunuzu yükseltecek hem de rahatlığınızdan ödün vermeden şık bir görüntüye ulaşmanızı sağlayacak fırfırlı etekler ile enerjik bir yaz sezonuna ne dersiniz?



Debenhams 299.90 TL

179,99 TL Mango

Zara 129,95 TL

Geçtiğimiz sezon moda olan tütü etekler bu sezon yerini fırfırlı eteklere bıraktı. Midi ya da bileklere kadar inen fırfırlı etekler, sokaklarda en çok gördüğümüz etek modellerinden birisi oldu! İster eteğin uç kısmında ister kat kat iniyor olsun fırfırlı etekler sizi romantik ve trend bir görüntüye kavuşturmak için hazır bekliyor!Fırfırlı eteklerinizi topuklu ayakkabılar ile birlikte kullanarak romantik bir hava yakalayabilir, spor ayakkabı veya espadril ile birlikte kullanarak da enerjik ve rahat bir görüntüye ulaşabilirsiniz.Fırfırlı etekleri tercih ederken dikkat etmeniz gereken tek nokta ise; etek oldukça hareketli ve dikkat çekici olduğu için üzerine tercih edeceğiniz parçayı düz ve sade parçalardan seçmeniz olacaktır.