  1. Anasayfa
  2. Trend Alarmı: Fırfırlı Etekler
Trend Alarmı: Fırfırlı Etekler

Trend Alarmı: Fırfırlı Etekler


Yaz sezonunun en trend garantili yatırım parçalarından birisi: fırfırlı etekler. Hem modunuzu yükseltecek hem de rahatlığınızdan ödün vermeden şık bir görüntüye ulaşmanızı sağlayacak fırfırlı etekler ile enerjik bir yaz sezonuna ne dersiniz?
 

debenhams_299.90_TL
Debenhams 299.90 TL

Geçtiğimiz sezon moda olan tütü etekler bu sezon yerini fırfırlı eteklere bıraktı. Midi ya da bileklere kadar inen fırfırlı etekler, sokaklarda en çok gördüğümüz etek modellerinden birisi oldu! İster eteğin uç kısmında ister kat kat iniyor olsun fırfırlı etekler sizi romantik ve trend bir görüntüye kavuşturmak için hazır bekliyor!
 
179,99TL Mango
179,99 TL Mango

Fırfırlı eteklerinizi topuklu ayakkabılar ile birlikte kullanarak romantik bir hava yakalayabilir, spor ayakkabı veya espadril ile birlikte kullanarak da enerjik ve rahat bir görüntüye ulaşabilirsiniz.
 
129,95 TL Zara
Zara 129,95 TL

Fırfırlı etekleri tercih ederken dikkat etmeniz gereken tek nokta ise; etek oldukça hareketli ve dikkat çekici olduğu için üzerine tercih edeceğiniz parçayı düz ve sade parçalardan seçmeniz olacaktır.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.