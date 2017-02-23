Trend Alarmı: Fjallraven Kanken Çanta
Sırt çantaları uzun bir süredir moda dünyasına damgasını vurmuş durumda. Hem rahatlığı hem de pratik kullanışı ile sezonun en büyük trendlerinden birisi olan sırt çantaları, birçok ünlü markanın yeni sezon koleksiyonlarında da yer alarak popülerliğini daha uzun bir süre devam ettireceğini kanıtladı.
Peki, sırt çantası trendi devam ederken, siz de yeni sezona damgasını vuracak sırt çantası modellerine göz atmak istemez misiniz? İşte yeni sezonda sokak stilinde sıkça gördüğümüz ve popülerliği ilan eden sırt çantası modellerinden birisi: Fjallraven kanken çanta.
Fjallraven markası aslında outdoor ürünleri satan bir marka olarak kendisini tanıttı. Fakat 1970'li yıllarda üretmeye başladığı Kanken çantalar, yeni sezonda bu markayı herkesin bildiği bir marka haline getirmeye yetti de arttı bile! Kanken çantanın en büyük avantajlarından unisex olması. Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımı için tasarlanan bu çantalar özel bir kumaştan üretildiği için hem dayanıklı hem de su geçirmez özelliği ile artı puanlı! Üstelik çantanın çeşitli modelleri de bulunmakta, yani hangi boy isterseniz o boyunu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Markanın bu model çantasının oldukça popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi de ister klasik ister spor tarzda bir kombin yapmış olun, Kanken çantanın her ikisine de uyum sağlıyor olmasıdır. Hangi çantayı takacağınızı düşünmeden gönül rahatlığı ile al-çık yapabileceğiniz bir çanta arıyorsanız; Kanken çantalar tam size göre!
Peki, sırt çantası trendi devam ederken, siz de yeni sezona damgasını vuracak sırt çantası modellerine göz atmak istemez misiniz? İşte yeni sezonda sokak stilinde sıkça gördüğümüz ve popülerliği ilan eden sırt çantası modellerinden birisi: Fjallraven kanken çanta.
Fjallraven markası aslında outdoor ürünleri satan bir marka olarak kendisini tanıttı. Fakat 1970'li yıllarda üretmeye başladığı Kanken çantalar, yeni sezonda bu markayı herkesin bildiği bir marka haline getirmeye yetti de arttı bile! Kanken çantanın en büyük avantajlarından unisex olması. Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımı için tasarlanan bu çantalar özel bir kumaştan üretildiği için hem dayanıklı hem de su geçirmez özelliği ile artı puanlı! Üstelik çantanın çeşitli modelleri de bulunmakta, yani hangi boy isterseniz o boyunu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Markanın bu model çantasının oldukça popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi de ister klasik ister spor tarzda bir kombin yapmış olun, Kanken çantanın her ikisine de uyum sağlıyor olmasıdır. Hangi çantayı takacağınızı düşünmeden gönül rahatlığı ile al-çık yapabileceğiniz bir çanta arıyorsanız; Kanken çantalar tam size göre!
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