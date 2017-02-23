Trend Alarmı: Fjallraven Kanken Çanta

Peki, sırt çantası trendi devam ederken, siz de yeni sezona damgasını vuracak sırt çantası modellerine göz atmak istemez misiniz? İşte yeni sezonda sokak stilinde sıkça gördüğümüz ve popülerliği ilan eden sırt çantası modellerinden birisi: Fjallraven kanken çanta.



Fjallraven markası aslında outdoor ürünleri satan bir marka olarak kendisini tanıttı. Fakat 1970'li yıllarda üretmeye başladığı Kanken çantalar, yeni sezonda bu markayı herkesin bildiği bir marka haline getirmeye yetti de arttı bile! Kanken çantanın en büyük avantajlarından unisex olması. Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımı için tasarlanan bu çantalar özel bir kumaştan üretildiği için hem dayanıklı hem de su geçirmez özelliği ile artı puanlı! Üstelik çantanın çeşitli modelleri de bulunmakta, yani hangi boy isterseniz o boyunu alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz.Markanın bu model çantasının oldukça popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi de ister klasik ister spor tarzda bir kombin yapmış olun, Kanken çantanın her ikisine de uyum sağlıyor olmasıdır. Hangi çantayı takacağınızı düşünmeden gönül rahatlığı ile al-çık yapabileceğiniz bir çanta arıyorsanız; Kanken çantalar tam size göre!