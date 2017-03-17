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Trend Alarmı: Haki Yeşili

Trend Alarmı: Haki Yeşili

Moda dünyasının vazgeçilmez renklerinden haki yeşili, bu sezonun da en gözde trend renklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

haki trendi muhafazakar moda

Asker yeşili olarak da bilinen haki yeşilini sevmeyen çok azdır herhalde. Dolaplarda birkaç parça da olsa haki yeşiline yer vermek, yoksa da hemen edinmek sizi moda dünyasının trendlerine bir adım daha yaklaştıracaktır.
 
haki trendi muhafazakar moda
@ascia_akf

Kolaylıkla her renkle kombinlenebilmesi ile de haki yeşili parçalarınız sezonda dolabınızın kurtarıcısı olabilir. Özellikle sıcak alt tonlu bir cilde sahip olanların, haki yeşili ile muhteşem bir uyum sağlayacağını da söyleyebiliriz.
 
Zara 179,95 TL
Zara 179,95 TL
 
Nasıl Kombinlemeli?
 
Yeni sezonda kıyafetten ayakkabıya, dış giyimden çantaya hatta aksesuarlara kadar hakimiyetini gösteren haki yeşili, altın çağını yaşıyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinin rengi olarak bilinse de ilkbahar ve yaz için de harika bir seçim olacaktır.
 
Celine
Celine 
İlk olarak baştan aşağı haki yeşiline bürünmenin trend olduğunu söylemeliyiz. Ton sür ton uygulaması da yine bu renkte cool bir görünüm sağlar. Haki yeşili ve her rengin dostu siyah birlikteliği, hem şık hem de asil bir kombin oluşturur. Ayrıca haki rengi parçaları pudra ya da krem rengi gibi açık tonlardaki kıyafetler ile bir araya getirerek, stilinize romantik bir dokunuş katabilirsiniz.
haki trendi muhafazakar moda
 
Mango 179,99
Mango -  179,99 TL
 
haki detaylar muhafazakar moda

En klasik uyumu ise haki yeşilini toprak tonları ile buluşturduğunuzda yakalarsınız. Kırmızı ile haki yeşili ise biraz dikkat ve cesaret ister; başarılı bir kombinde ise canlılık ve göz alıcı bir görünüm sunar…
 
muhafazakar moda haki kırmızı
 
Peki yeni sezondan öncelikli olarak haki yeşili ne alalım derseniz; ilk olarak sezonun en popüler haki yeşil parçası olan bomber ceketleri önerebiliriz. Bunun yanı sıra haki yeşili boyfriend bir gömlek ya da pantolon, trençkot veya çanta, süet haki yeşilinden botlar da sezonda kolaylıkla bulabileceğiniz trend parçalardan…
 
179,95 TLzara
TL Zara - 179,95 
 
Zara - 89,99 TL
Zara - 89,99 TL


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