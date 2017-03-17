Trend Alarmı: Haki Yeşili

@ascia_akf

Zara 179,95 TL



Celine

Mango - 179,99 TL



En klasik uyumu ise haki yeşilini toprak tonları ile buluşturduğunuzda yakalarsınız. Kırmızı ile haki yeşili ise biraz dikkat ve cesaret ister; başarılı bir kombinde ise canlılık ve göz alıcı bir görünüm sunar…

En klasik uyumu ise haki yeşilini toprak tonları ile buluşturduğunuzda yakalarsınız. Kırmızı ile haki yeşili ise biraz dikkat ve cesaret ister; başarılı bir kombinde ise canlılık ve göz alıcı bir görünüm sunar…

TL Zara - 179,95

Zara - 89,99 TL

Asker yeşili olarak da bilinen haki yeşilini sevmeyen çok azdır herhalde. Dolaplarda birkaç parça da olsa haki yeşiline yer vermek, yoksa da hemen edinmek sizi moda dünyasının trendlerine bir adım daha yaklaştıracaktır.Kolaylıkla her renkle kombinlenebilmesi ile de haki yeşili parçalarınız sezonda dolabınızın kurtarıcısı olabilir. Özellikle sıcak alt tonlu bir cilde sahip olanların, haki yeşili ile muhteşem bir uyum sağlayacağını da söyleyebiliriz.Yeni sezonda kıyafetten ayakkabıya, dış giyimden çantaya hatta aksesuarlara kadar hakimiyetini gösteren haki yeşili, altın çağını yaşıyor. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinin rengi olarak bilinse de ilkbahar ve yaz için de harika bir seçim olacaktır.İlk olarak baştan aşağı haki yeşiline bürünmenin trend olduğunu söylemeliyiz. Ton sür ton uygulaması da yine bu renkte cool bir görünüm sağlar. Haki yeşili ve her rengin dostu siyah birlikteliği, hem şık hem de asil bir kombin oluşturur. Ayrıca haki rengi parçaları pudra ya da krem rengi gibi açık tonlardaki kıyafetler ile bir araya getirerek, stilinize romantik bir dokunuş katabilirsiniz.Peki yeni sezondan öncelikli olarak haki yeşili ne alalım derseniz; ilk olarak sezonun en popüler haki yeşil parçası olan bomber ceketleri önerebiliriz. Bunun yanı sıra haki yeşili boyfriend bir gömlek ya da pantolon, trençkot veya çanta, süet haki yeşilinden botlar da sezonda kolaylıkla bulabileceğiniz trend parçalardan…