Trend Alarmı: Jean Pantolon - File Çorap

Moda dünyasına damga vuran trendlerin ilk görüntülerini bulabileceğiniz yer ise şüphesiz ki sokak modası olacak. Son dönemde sokak modasında etkisini gösteren ve hızlı bir şekilde trend olma yolunda ilerleyen moda akımı ise jean - file çorap birlikteliğidir.



Peki, jean pantolon-file çorap ikilisi nasıl kullanılır? İşte jean pantolon - file çorap ikilisinin en cool ve trend birleşimi…



File çorap, moda dünyasının değişmeyen kült çorap desenlerinden birisidir. Genelde seksi bir tamamlayıcı ya da ‘vamp’ bir görüntü için kullanılan file çoraplar, bu yıl spor ve rahat parçalar ile birlikte kullanılarak sokak modasına yeni bir bakış getirecek. Jean pantolonlarınızın altında tercih edeceğiniz file çoraplar ile hem cool, hem de iddialı bir görüntü oluşturabilirsiniz.



Moda dünyasına damgasını vurmaya hazırlanan bu yeni trendi dünyaca ünlü isimler de severek kullanmaya başladı bile. Ünlü top model Kylie Jenner, blogger Danielle Bernstein gibi birçok ünlü isim jean pantolonlarının altından file çoraplarını gösterirken cool ve iddialı tavırlarından da vazgeçmedi.



Bu trendi uygulamak için ihtiyacınız olan paçası kısa bir jean pantolon ya da yırtıkları olan boyfriend bir jean pantolon modelidir. Paçasının altından ya da yırtıklarından gözüken file çoraplar, detaylarda gizli olan trendi göz önüne çıkarır.

