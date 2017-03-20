Trend Alarmı: Korseler
Moda haftalarının en trend parçalarından birisi olan korseler, sokak modasının en iddialı görüntülerine imza atıyor.
Peki, bu kadar iddialı ancak bir o kadar da tarz gözüken korseler, günlük hayatta nasıl kullanılabilir? İşte sokak modasına yön veren ünlü isimlerden ilham alarak hazırladığımız en güzel korse kullanım kombinleri…
Oversize elbiseleri peplum korseler ile kullanın
Peplum kesim korseler, farklı ve iddialı görüntüleri ile tüm bakışların üzerinizde toplanmasını sağlayabilir. Peplum bir korsenin en çok yakıştığı parça ise oversize kesim elbiselerdir.
Farklı dokular bir arada
Kıyafetlerinizde kullandığınız kumaşlardan farklı kumaş türünde tercih edeceğiniz bir korse ile kumaşların tezatlığından yararlanarak iddialı bir görüntüye imza atabilirsiniz.
Maksi paltolara korse takmaya ne dersiniz?
Eğer siyah bir korseniz varsa ve bu korseyi nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız; sezonun en trend parçalarından birisi olan maksi paltolar ideal seçim olabilir.
Tek Renk Kuralı
Kıyafetiniz ile aynı renkte tercih edeceğiniz korseniz ile moda dünyasının en sihirli kurallarından birisi olan tek renk kuralına imza atabilirsiniz. BU sayede vücudunuz bölünmeyecek ve olduğundan daha uzun gözükeceksiniz.
Peki, bu kadar iddialı ancak bir o kadar da tarz gözüken korseler, günlük hayatta nasıl kullanılabilir? İşte sokak modasına yön veren ünlü isimlerden ilham alarak hazırladığımız en güzel korse kullanım kombinleri…
Sade tarzınızı korse ile tamamlayın
Eğer iddialı bir stil yerine daha sade ve zarif parçaları kullanmayı seviyorsanız, sade tarzınızı korse detayı ile tamamlayarak farklı ve zarif bir görüntü elde edebilirsiniz. Özellikle siyah ya da beyaz bir kombinde tercih edilen süet ya da deri korseler, sezonun en trend görüntülerinden birisidir bizden söylemesi.
Oversize elbiseleri peplum korseler ile kullanın
Peplum kesim korseler, farklı ve iddialı görüntüleri ile tüm bakışların üzerinizde toplanmasını sağlayabilir. Peplum bir korsenin en çok yakıştığı parça ise oversize kesim elbiselerdir.
Farklı dokular bir arada
Kıyafetlerinizde kullandığınız kumaşlardan farklı kumaş türünde tercih edeceğiniz bir korse ile kumaşların tezatlığından yararlanarak iddialı bir görüntüye imza atabilirsiniz.
Maksi paltolara korse takmaya ne dersiniz?
Eğer siyah bir korseniz varsa ve bu korseyi nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız; sezonun en trend parçalarından birisi olan maksi paltolar ideal seçim olabilir.
Tek Renk Kuralı
Kıyafetiniz ile aynı renkte tercih edeceğiniz korseniz ile moda dünyasının en sihirli kurallarından birisi olan tek renk kuralına imza atabilirsiniz. BU sayede vücudunuz bölünmeyecek ve olduğundan daha uzun gözükeceksiniz.
Benzer Haberler
Trend Alarmı: En Yeni Haliyle Jean2017 İlkbahar-yaz sezonunda jean trendleri yeni bir boyut kazan..
Sezonda Çok Moda: Çiçek DeseniBahar aylarının yaklaşması ile birlikte içinizde kelebekler uçm..
Trençkot HavasıModası hiçbir zaman geçmeyen trençkotlar, yeni sezonda da farkl..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.