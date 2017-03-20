Trend Alarmı: Korseler

Peki, bu kadar iddialı ancak bir o kadar da tarz gözüken korseler, günlük hayatta nasıl kullanılabilir? İşte sokak modasına yön veren ünlü isimlerden ilham alarak hazırladığımız en güzel korse kullanım kombinleri…



Sade tarzınızı korse ile tamamlayın

Eğer iddialı bir stil yerine daha sade ve zarif parçaları kullanmayı seviyorsanız, sade tarzınızı korse detayı ile tamamlayarak farklı ve zarif bir görüntü elde edebilirsiniz. Özellikle siyah ya da beyaz bir kombinde tercih edilen süet ya da deri korseler, sezonun en trend görüntülerinden birisidir bizden söylemesi.



Peplum kesim korseler, farklı ve iddialı görüntüleri ile tüm bakışların üzerinizde toplanmasını sağlayabilir. Peplum bir korsenin en çok yakıştığı parça ise oversize kesim elbiselerdir.Kıyafetlerinizde kullandığınız kumaşlardan farklı kumaş türünde tercih edeceğiniz bir korse ile kumaşların tezatlığından yararlanarak iddialı bir görüntüye imza atabilirsiniz.Eğer siyah bir korseniz varsa ve bu korseyi nasıl değerlendireceğinizi bilemiyorsanız; sezonun en trend parçalarından birisi olan maksi paltolar ideal seçim olabilir.Kıyafetiniz ile aynı renkte tercih edeceğiniz korseniz ile moda dünyasının en sihirli kurallarından birisi olan tek renk kuralına imza atabilirsiniz. BU sayede vücudunuz bölünmeyecek ve olduğundan daha uzun gözükeceksiniz.