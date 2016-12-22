Trend Alarmı: Metalik Ayakkabılar

Peki, 1970’lerin parıltılı ve abartılı görüntüsünü günümüz modern ve gündelik tarzına nasıl uyarlayacağız? Cevabı sezonun en iddialı parçalarından birisi ile verelim: metalik ayakkabılar.



2017 sezonunda 1970’lerin geri dönüşü, rock yıldızı etkisinde parlayacağınız metalik ayakkabıları da geri getirdi. Siz de trend ve farklı bir görüntü için tercihinizi metalik ayakkabılardan yana kullanacaksanız, abartılı ve aşırı görünmemek için dikkat etmeniz gereken birkaç ufak detayı size söylemeden geçemeyeceğiz. İşte metalik ayakkabılar ile trend, cool ve modern bir görüntünün moda kodları…*Dans kursu için aldığınız salsa ayakkabılarını dolabınızdan çıkarmanın vakti geldi! Metalik ve az topuklu dans ayakkabılarını, gündelik yaşantınızda trençkot ve minik çantalar ile kullanarak rahat ve şık bir görüntüye ulaşabilirsiniz.* Üzerinizde metalik bir tişört ya da ceket altınızda da metalik renk ayakkabılar mı var? Aşırı olmaktan korkmayın, çünkü bu görüntüyü dengeleyecek spor birkaç detay yeterli olacaktır. Böyle bir görüntüyü dengelemek için spor çoraplardan ya da ayakkabı tercihinizi spor bir metalik ayakkabıdan yana kullanabilirsiniz.* Peki, siz hem metalik ayakkabı trendini yakalamak hem de rahatınızdan ödün vermek istemeyenlerden misiniz? Öyleyse sizin için harika bir önerimiz var: metalik loaferlar.* Feminen ve farklı bir görüntüye ulaşmak istiyorsanız, kruvaze ceketler sizin için kurtarıcı olacaktır. Metalik ayakkabılarınızın üzerine tercih edeceğiniz kruvaze ceketler ile görünümünüze farklı bir hava katabilirsiniz.