Trend Alarmı: Metalik Renkli Ojeler
Geçtiğimiz sezon moda dünyasında ‘ben de varım’ diyen ve 90’lardaki popülerliğini geri kazanmaya çalışan metalik renk trendi, istediğini başardı.
Hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda kendisini gösteren metalik renk modası, şimdi de tırnaklara sıçradı! 90’larda da oldukça popüler bir trend olan metalik ojeler, 90’lar ve 80’ler trendlerinin yeniden popüler olduğu şu günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Metalik renkte bir oje kullanmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken ilk nokta, tırnağın etlerinden iyice temizlenmiş olmasıdır. Tırnakları hem olduğundan daha uzun hem de daha bakımlı gösteren bu manikür tarzı ile metalik renk ojeleriniz kusursuz görünecektir.
Eğer metalik renk trendini tüm tırnaklarınıza uygulamak size hem fazla abartı hem de çok dikkat çekici geliyorsa yapmanız gereken, metalik ojeyi farklı tarzlarda kullanmaktır. Örneğin, Fransız manikürü yaparken nude bir ton oje üzerine tırnağın uç kısımlarında metalik renkli bir oje tercih ederek tırnaklarınıza ışıltı kazandırabilirsiniz.
Hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda kendisini gösteren metalik renk modası, şimdi de tırnaklara sıçradı! 90’larda da oldukça popüler bir trend olan metalik ojeler, 90’lar ve 80’ler trendlerinin yeniden popüler olduğu şu günlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Peki, 2017 yılında da oldukça popüler olan metalik oje trendi nedir ve nasıl kullanılmalıdır? İşte metalik oje trendi hakkında bilinmesi gereken her şey…
Metalik renkte bir oje kullanmak istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken ilk nokta, tırnağın etlerinden iyice temizlenmiş olmasıdır. Tırnakları hem olduğundan daha uzun hem de daha bakımlı gösteren bu manikür tarzı ile metalik renk ojeleriniz kusursuz görünecektir.
Eğer metalik renk trendini tüm tırnaklarınıza uygulamak size hem fazla abartı hem de çok dikkat çekici geliyorsa yapmanız gereken, metalik ojeyi farklı tarzlarda kullanmaktır. Örneğin, Fransız manikürü yaparken nude bir ton oje üzerine tırnağın uç kısımlarında metalik renkli bir oje tercih ederek tırnaklarınıza ışıltı kazandırabilirsiniz.
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