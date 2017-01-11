Trend Alarmı: Modern Ense Topuzu

New York’tan Paris’e kadar uzanan geniş bir yelpazede, şehrin hızına ayak uydurmaya çalışan kadınların çözümü olan ense topuzu, çabasız bir şıklığın en güzel göstergelerinden birisi. Gösterişsiz, çabasız, sade bir zarafet ve şıklıktan yana olan modern kadınların günlük şıklıkta tercih ettiği ense topuzu, her tarz ile bütünleşen ve sizi yükselten minimal ve modern saç modellerinden...



2016 yılına damga vuran minimal güzellik ve sade şıklık anlayışı, 2017 yılında da iddiasını devam ettirecek gibi gözüküyor. Öyle ki soğuk havalarda da tarzından ve stilinden vazgeçmeyen ve minimal bir şıklığı kendisine tarz edinen kadınlar, sokak modasında ense topuzundan yeni sezonda da vazgeçemiyor.İşte, sokak modasının ritmini yakalayarak modern ense topuzunu en güzel şekilde kullanma tüyoları…Modern bir ense topuzu, yüzünüzün tüm güzelliğini ortaya çıkarıyor ve size fresh bir görüntü sunuyor. Yüzünüzün açıklığını ise aksesuarlar ile tamamlayarak, sokak modasının en cool halini yakalayabilirsiniz. Modern ense topuzu ile tamamladığınız stilinizi, uzun ve gösterişli küpeler ile tamamlayarak şık bir tarza geçiş yapabilirsiniz.En başından ayakkabınıza kadar tercihleriniz rahatlık ve spor bir giyimden yana olabilir. Bu görüntünüz sizi ensede topuz modelini uygulamak trendinden vazgeçirmesin. Spor ve rahat tarzınızı, daha salaş bir şekilde toplanmış çabasız bir ense topuzu ile cool bir hale getirebilirsiniz.