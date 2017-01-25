Trend Alarmı: Mom Jean Modası

olarak isimlendirebileceğimiz bu jean pantolon modeli, günümüzün modern ruhuna uyarlanarak her tarz stilin tamamlayıcısı oluyor. Annelerimizin gençlik zamanlarında giydiği jean pantolon modellerine benzeyen ve 80’lerin modasından ilham alan mom jean pantolonlar, sizi hem vintage hem de oldukça cool ve tarz bir görüntüye kavuşturuyor.Siz de sezonun en trend parçalarından birisi olan mom jeanleri kombinlerinizde kullanmak istiyorsanız, işte size mom jean tercihi ile cool ve trend gözükmek için birkaç ipucu…Beyaz renk kazaklar her sezon kurtarıcıdır. İster sezonun en popüler parçalarından birisi olan oversize kesim beyaz bir kazak, isterseniz de vücudunuza oturan boğazlı bir yün beyaz kazak ile mom jean pantolon ikilisini bir arada kullanarak sade ve cool bir görüntüye ulaşabilirsiniz.Sezonun en popüler parçalarından birisi olan renkli oversize kabanlar ile birlikte tercih edeceğiniz mom jean pantolonlar, sizi farklı ve modanın trendlerinden haberdar bir görüntüye kavuşturur.Mom jean pantolon modasının sokakta en sık karşılaştığımız görüntülerinden birisi şüphesiz mom jean pantolonun altından gözüken rengârenk ve farklı desenli çoraplar. Paçaları kısa olduğu için siz de en sevdiğiniz çorapları pantolonunuzun altından gösterebilirsiniz.