Trend Alarmı: Oversize Fırfırlar

Üstelik 2017 yılında fırfır trendini oversize şekilde görerek, ister kıyafetlerimizde istersek de aksesuarlarımızda devasa fırfırların gösterişinden yararlanacağız.



İlk olarak omuzlarda görülen fırfır trendi, sadece omuzlarda kalmadı tabii! Fırfır trendi sokak modasında iyice yayılırken, boyut olarak da oversize patlamasından nasibini aldı... Sokak modasında en çok tercih edilen parçalardan birisi olan oversize fırfırlı bluz ve gömlekler, hem klasik hem de spor parçalar ile birlikte kullanılarak istediğiniz havayı estirmenizde yardımcı da oluyor.Peki, büyük fırfır trendini en doğru şekilde nasıl uygulayabilirsiniz? İşte oversize fırfır kullanma tüyoları…Oversize fırfırlar ile hareketlendirilmiş bir üst tercih ettiğinizde, tüm ilgiyi ve dikkati tek bir noktaya çekmek için diğer parçalarınızı daha sade tutmalısınız. Moda dünyasının en temel kurallarından birisi olan denge kuralı, özellikle de oversize fırfır trendi gibi dikkat çekici moda trendlerini uygularken asla vazgeçmemeniz gereken kuralların başında yer alıyor.Oversize fırfırlı bluzları sokak modası görüntüsünden uzaklaştırmak ve ofis şıklığı ya da akşam yemeği gibi herhangi bir gece davetinde kullanmak isterseniz, düz renk kumaş pantolonlar sizin kurtarıcınız olacaktır. Ayrıca oversize fırfır trendini akşam şıklığına taşımak için maxi etekler de aklınızın bir köşesinde durabilir...