Trend Alarmı: Ponpon Detayı
Renkli ve şirin ponponlar sezonun en trend detaylarından birisi desek…
Kombinlerinizi hareketlendirecek, yaz mevsiminin de enerjisine uygun olacak, renkli ve farklı bir detay arıyorsanız ponpon detaylar tam size göre! Sokak modasında son zamanlarda sıkça gördüğümüz bu minik ancak etkili detayları kıyafetlerimizden ayakkabılarımıza kadar her parçada kendisine bir yer bulabilmekte.
Özellikle deniz sezonunun da açıldığı ve renkli tasarımların ön plana çıktığı şu günlerde minik ya da büyük boy ponponlar ile süslenmiş sandaletler, babetler, çantalar, bluzlar ve pantolon paçaları kombinlerinizi hem daha farklı hem de trend bir hale getirecektir, bizden söylemesi.
Üstelik ponpon detaylı parçaları satın almak yerine biraz yaratıcılık ile bu parçaları kendiniz de tasarlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey renkli ipler ve ponpon yapımını öğrenmek, gerisi tamamen sizin tasarım ve hayal gücünüze kalmış.
Kombinlerinizi hareketlendirecek, yaz mevsiminin de enerjisine uygun olacak, renkli ve farklı bir detay arıyorsanız ponpon detaylar tam size göre! Sokak modasında son zamanlarda sıkça gördüğümüz bu minik ancak etkili detayları kıyafetlerimizden ayakkabılarımıza kadar her parçada kendisine bir yer bulabilmekte.
SOPHIA WEBSTER 2925 TL
Özellikle deniz sezonunun da açıldığı ve renkli tasarımların ön plana çıktığı şu günlerde minik ya da büyük boy ponponlar ile süslenmiş sandaletler, babetler, çantalar, bluzlar ve pantolon paçaları kombinlerinizi hem daha farklı hem de trend bir hale getirecektir, bizden söylemesi.
JOSHUA SANDERS 1425 TL
Üstelik ponpon detaylı parçaları satın almak yerine biraz yaratıcılık ile bu parçaları kendiniz de tasarlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey renkli ipler ve ponpon yapımını öğrenmek, gerisi tamamen sizin tasarım ve hayal gücünüze kalmış.
PAULA CADEMARTORI (VAKKO) 7325 TL
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