Trend Alarmı: Renkli Vintage Güneş Gözlükleri

Bu sezon deyim yerindeyse adeta ‘patlayan giden’ renkli camlı, retro görünümlü güneş gözlükleri, bahar ve yaz aylarının en trend ve en popüler aksesuarı olmaya şimdiden aday. Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin kullanmaya başladığı ve onlarla bir moda trendi haline gelen renkli camlı güneş gözlükleri trendi bir çığ gibi büyüyerek yeni sezonu şimdiden ele geçirdi bile!



İlk başta biraz mesafeli yaklaştığımız ancak sonrasında ünlü isimlerin ve sokak modasına yön veren moda severlerin kullanımları ile gözümüzün iyiden iyiye alıştığı bu gözlükler, hem farklı hem de cool bir görüntünün gizli silahı haline geldi.Eğer cool, tarz biraz da vintage bir görüntü istiyorsanız bu gözlüklerden bir tane edinmelisiniz!Yuvarlak, beşgen, kare hiç fark etmez; hangisinden kendinizi daha iyi hissederseniz tercih edebilirsiniz.