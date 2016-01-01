Trend Alarmı: Saç küpeleri

Hem kıyafette hem makyajda hem de saçta sürekli değişim isteyenlerden misiniz? Yeni şeyleri denemekten, uygulamaktan korkmuyorsanız saç küpeleri trendi tam da sizlere göre! Üstelik bunun için özel bir davete gitmenize de gerek yok, günlük hayatta da bu trendi deneyerek saçlarınıza yeni bir hava katabilirsiniz.



90’lı yıllarda trend olan saç boncuklarının günümüze uygun modern bir yorumlaması olan saç küpelerini, sıklıkla sokak stilinde de bloggerlarda da görüyoruz.Bu saç küpelerini ya da diğer adıyla ‘saç piercing’lerini de ilk olarak ünlü isimlerin saçlarında görmüştük. Trendi ünlüler dünyasına sokan isim ise birçok ünlü ismin saç stilistliğini yapan Chris Appleton olarak görülüyor.Bu saç küpelerini kullanmak da bir hayli kolay. Sıklıkla örgü modellerde öne çıkan saç küpelerini kullandığınız zaman, aksesuar kullanımını da en az miktarda tutmanız oldukça önemli.Hem yaz hem kış mevsiminde rahatlıkla kullanabileceğiniz saç küpeleri ile modern ve romantik bir görünüm elde edebilirsiniz.