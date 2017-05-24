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Trend Alarmı: Saç Yüzüğü Modası

Trend Alarmı: Saç Yüzüğü Modası


Yeni sezonda kıyafet modasında ön plana çıkan trendler kadar aksesuar dünyasında da ön plana çıkan trendler gündeme oturmuş durumda. Tarzınızı ve kıyafetlerinizi tamamlamak için cömertçe kullandığınız aksesuarları, sezonun trendlerine uygun bir şekilde kullanmak tarz ve iddialı bir görüntünün en önemli adımlarından birisi ise; bu sezonun en iddialı aksesuarlardan birisi olan saç yüzüklerine yer vermenin zamanı gelmiş demektir. İşte sezonun en iddialı aksesuarlarından birisi: saç yüzükleri.
 

Saç Yüzüğü Modası

Festival sezonunun başlamasıyla birlikte görmeye başladığımız saç yüzükleri trendi, özellikle ünlü isimlerin kullanmaya başlaması ile birlikte trend haline geldi. Altın, gümüş ve rose gold renklerde tasarlanan saç yüzüklerini kullanmak için saçlarınızı gelişigüzel örmeniz yeterli olacaktır. Sezonun en trend saç modellerinden birisi olan örgüleri en trend aksesuarlarından birisi olan saç yüzükleri ile birleştirerek hem cool hem de oldukça trend bir görüntü elde etmemeniz için ise hiçbir sebep yok! İster balıksırtı örgü, ister normal örgü istersen kılçık örgü modellerinden birisini tercih edin, saç yüzükleri her modelde oldukça iddialı gözükecektir.
 
Saç Yüzüğü Modası

Saç yüzüklerinin en çok yakıştığı tarz ise hiç şüphesiz bohem tarz. Festival sezonunun da en popüler akımlarından birisi olan bohem tarza daha güçlü bir görüntü kazandırmak için kullanacağınız saç yüzükleri, zamanın saç boncuklarının yerini aldı bile.
 
Saç Yüzüğü Modası


Yoksa siz hala saç yüzüklerini denemediniz mi?
 


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