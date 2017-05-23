Trend Alarmı: Slingback Ayakkabılar

Şu sıralar sokak modasında en çok gördüğünüz ayakkabı modellerinden birisi hiç şüphesiz slingback ayakkabılardır. Ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarında yer alan ilk parçalardan birisi olan bu ayakkabılar, moda severlerin radarına çoktan girmiş durumda! Arka kısmı açık ön kısmı kapalı olan slingback ayakkabılar, hem rahatlığı hem de şık duruşu ile gönülleri fethetmiş durumda. Bu yaz sezonuna damgasını vuracak olan slingback ayakkabıları daha yakından incelemeye ne dersiniz? İşte sezonun en yeni trendlerinden birisi: slingback ayakkabılar.



Süetten vazgeçemeyenler

Slingback ayakkabıların en çok tercih edilen modellerinden birisi süet dokuda olan tasarımlardır. Alçak topukları ve arkadan açık önden kapalı olan tasarımı sayesinde günlük hayatta kolayca kullanılabilen bu ayakkabılar, ister jean pantolonlar isterseniz de midi etek ya da cigarette kesim kumaş pantolonlar ile rahatlıkla kullanılabilir.



Nina Ricci

Valentino

Slingback model ayakkabıları nakış trendinden mahrum bırakmak olmaz di mi? Nakış trendini ayakkabılarında sergilemek isteyenlere en güzel alternatiflerden birisi hiç şüphesiz sezonun iddialı ayakkabı modellerinden birisi olan bu slingback ayakkabılardır.Slingback model ayakkabılarda en çok tercih edilen renkler ise pastel tonlardır. Özellikle de sezonun öne çıkan renkleri olan pudra pembe ve bebe mavisi, hem topuklu olan tasarımlarda hem de düz modellerde rahatlıkla tercih edilebilir. Her renk ile kolayca uyum sağlayabilmesi de bu renklerin en büyük avantajlarından birisidir.