Trend Fest’te Halep Rüzgârı



Halep’te yaşanan insanlık dramına ve zulme dikkat çekmek amacıyla bu senenin temasını ‘’Halepli kadınlar’’ olarak belirleyen festivale birçok marka ve tasarımcı katıldı.

Açılışına dahi 60 ünlü muhafazakâr marka sahipleri ve tasarımcılarının katıldığı festivalin açılış töreninde, festivalin organizatörleri Semra Alpak ve Elif Almak; Kayseri’de yaşanan hain bombalı saldırıdan duydukları üzüntüyü de dile getirdi. İkili; terörün son bulmasını dileyerek bugünlerin atlatılacağına, daha güzel sabahlara uyanılacağına inandıklarını belirtti.Halep’te yaşanan drama da değinen Alpak ve Almak, “Halep, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Her gün bombalanan şehirde çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Çocuklar öksüz ve yetim kalıyor. Sözün bittiği, tek gerçeğin ölüm olduğu Halep için, girişimci kadınlar olarak bu son çığlığa ses vermek istiyoruz. Umarız Suriye’de, Irak’ta Afrika’da daha güzel bir dünyaya uyanırız, Halep için de biz bir ümit oluruz.” dedi.Birbirinden ünlü markaların stant açtığı festivalde Halepli Kadınlar Standı yoğun ilgi gördü. 60 önemli markanın verdiği en gözde Sonbahar-Kış kreasyonları bu stantta sunuldu. Halepli Kadınlar Standı’ndan elde edilen gelirin tamamı Halepli kadınlara ulaştırılacak. Bu zorlu görevi ise Sadakataşı Derneği üstlendi.