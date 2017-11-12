Trend: Metal Saplı Çantalar

Özellikle Chloe Faye modeli çantalarla popülerlik kazanan bu detay, Chloe modelinde halka şeklinde ve çantanın üzerinde bulunuyordu. Şimdi ise metal sap detayları ile hareketlendirilen çantalar, yükselen trendler arasında bulunuyor.



Metal sap, çantalarda güzel ve şık bir ayrıntı oluştururken; bu çantalar birçok sokak stili yıldızı ve önemli isimlerde de sıklıkla görülmeye başlandı.Gelecek sezonlara da popülerliği yayılacak olan metal saplı çantalara gelip geçici bir trend olarak bakmamanızı öneririz. Her zamanın şık bir kurtarıcısı, stilinizin en güzel tamamlayıcısı olabilirler.Zara, Mango vb. markalarda bulabileceğiniz gibi daha ünlü marka ve tasarımcılardan da edinebilirsiniz…