Trend: Metal Saplı Çantalar
Son bir iki sezondur koleksiyonlarda göze çarpan metal detaylar, artık her yerde!
Özellikle Chloe Faye modeli çantalarla popülerlik kazanan bu detay, Chloe modelinde halka şeklinde ve çantanın üzerinde bulunuyordu. Şimdi ise metal sap detayları ile hareketlendirilen çantalar, yükselen trendler arasında bulunuyor.
Metal sap, çantalarda güzel ve şık bir ayrıntı oluştururken; bu çantalar birçok sokak stili yıldızı ve önemli isimlerde de sıklıkla görülmeye başlandı.
Gelecek sezonlara da popülerliği yayılacak olan metal saplı çantalara gelip geçici bir trend olarak bakmamanızı öneririz. Her zamanın şık bir kurtarıcısı, stilinizin en güzel tamamlayıcısı olabilirler.
Metal tutma saplı çantaları Zara, Mango vb. markalarda bulabileceğiniz gibi daha ünlü marka ve tasarımcılardan da edinebilirsiniz…
Özellikle Chloe Faye modeli çantalarla popülerlik kazanan bu detay, Chloe modelinde halka şeklinde ve çantanın üzerinde bulunuyordu. Şimdi ise metal sap detayları ile hareketlendirilen çantalar, yükselen trendler arasında bulunuyor.
Metal sap, çantalarda güzel ve şık bir ayrıntı oluştururken; bu çantalar birçok sokak stili yıldızı ve önemli isimlerde de sıklıkla görülmeye başlandı.
Gelecek sezonlara da popülerliği yayılacak olan metal saplı çantalara gelip geçici bir trend olarak bakmamanızı öneririz. Her zamanın şık bir kurtarıcısı, stilinizin en güzel tamamlayıcısı olabilirler.
Metal tutma saplı çantaları Zara, Mango vb. markalarda bulabileceğiniz gibi daha ünlü marka ve tasarımcılardan da edinebilirsiniz…
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