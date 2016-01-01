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Triko Zamanı

Triko Zamanı

Her yeni sezonun triko denince ilk akla gelen markası Batik, bu sezonda da vazgeçilmez trikolarını bekleyenlerine sunuyor.

Merak uyandıran bir tarz ve rahatlık sunan Batik 2017 Triko Koleksiyonu, soğuk havalara inat yumuşacık sıcaklığıyla sizleri bekliyor. Özellikle sezonun trend renklerini kaliteli malzemesi ve şık tasarımları ile birleştiren koleksiyon, tarz sahibi kadınların vazgeçilmezi olmaya geliyor.
 
Batik 2017 Triko Koleksiyonu’nda salaş kazak ve hırkalar ilk dikkat çeken parçalardan. Tiftik, yün, cashmere ve angora karışımı trikolar konforu üzerinizde hissetmenizi sağlıyor. Koleksiyonda ayrıca dökümlü yakalar, açık veya düşük omuz detaylar, asimetrik form elbiseler de bulunuyor. Koleksiyonda kullanılan ağırlıklı renkler ise toprak, gri, taş ve ekru...
 
Batik’in triko dolu koleksiyonu ve geniş ürün yelpazesine, Batik mağazalarından veya batik.com.tr’den ulaşabilirsiniz.
 
 

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