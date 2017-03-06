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Tropikal Hava

Tropikal Hava

Bu sezon bir anda hayatımıza giren yeşil, gelirken yanında palmiye ve yaprak desenlerini de getirdi.

Geometrik desen ve ekosenin yanı sıra önümüzdeki bahar ve yaz aylarında palmiyeler ve tropik bitkileri de çok sık göreceğiz. Aslında yeşil çoğumuzun şimdiye kadar fazla tercih ettiği renk olmamıştır. Ama bu sezon istesek de istemesek de o kadar çok göreceğiz ki artık kendimize yenilip tercih edeceğiz sanırım.
  

tropikal trend zara
         ZARA     
                             
tropikal trend muhafazakar moda
       STRADİVARİUS
 
Her zaman desenli bir kıyafeti kombinlemek insanı korkutur. Ama günümüz trendlerinde sanırım bu korkuyu bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü artık desenleri her renk ve her desen ile meç edebiliyoruz.
 
tropikal trend muhafazakar moda
GUCCİ

Ama yine de biz sadelikten yana olalım diyorsanız bu desene en çok uyan renk Beyaz! Bembeyaz kıyafetlerimizi bu palmiye deseniyle birleştirince ortaya çok fresh bir görüntü çıkıyor. Yalnız bu deseni kombinlerken birazcık zorlanabilirsiniz.
 
tropikal trend muhafazakar moda
@nabilahkariem
 
tropikal trend muhafazakar moda
@mariaalia
 
Desen üstüne desen yapmak isterseniz benim tavsiyem aynı deseni tercih etmenizden yana olacaktır. Çünkü bu tropikal desenler diğer desenler ile maalesef pek uyum sağlayamıyor.
 
tropikal trend muhafazakar moda
H&M                  ROVERTO CAVALLİ        İPEKYOL

Yeşilin her tonu ve doğadaki pek çok rengin yer aldığı bu desenler oldukça eğlenceli! Eğer siz de bu deseni kullanmak istiyor ama yeşil rengine içiniz ısınmıyorsa korkmayın! Birçok ünlü marka bu desenin çeşitli renklerini yaptılar bile.
 
tropikal trend muhafazakar moda
                                         ZARA                                                        CHANEL
 
 Tabii her trendde olduğu gibi palmiye desenleri de aksesuarları sarmaya başladı. Şimdilik çoğunlukla çanta ve ayakkabılarda görülse de bahar ve yaz aylarında tüm aksesuarlara yayılacağını düşünüyorum. Gördüğümüzde içimizi ısıtan bu desenler yaz mevsiminin enerjisini daha da yükseltecek gibi görünüyor..
 
tropikal trend muhafazakar moda
 
tropikal trend muhafazakar moda
VERSACE
 
tropikal trend muhafazakar moda
 
tropikal trend muhafazakar moda
ZARA
 
tropikal trend muhafazakar moda
@rafidaaaaaaaah
 
tropikal trend muhafazakar moda
@mrmr__4
 
tropikal trend muhafazakar moda
@iymel
 
Asude Davran
@asudedavran
 


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