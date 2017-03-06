Tropikal Hava
Bu sezon bir anda hayatımıza giren yeşil, gelirken yanında palmiye ve yaprak desenlerini de getirdi.
Geometrik desen ve ekosenin yanı sıra önümüzdeki bahar ve yaz aylarında palmiyeler ve tropik bitkileri de çok sık göreceğiz. Aslında yeşil çoğumuzun şimdiye kadar fazla tercih ettiği renk olmamıştır. Ama bu sezon istesek de istemesek de o kadar çok göreceğiz ki artık kendimize yenilip tercih edeceğiz sanırım.
Ama yine de biz sadelikten yana olalım diyorsanız bu desene en çok uyan renk Beyaz! Bembeyaz kıyafetlerimizi bu palmiye deseniyle birleştirince ortaya çok fresh bir görüntü çıkıyor. Yalnız bu deseni kombinlerken birazcık zorlanabilirsiniz.
Desen üstüne desen yapmak isterseniz benim tavsiyem aynı deseni tercih etmenizden yana olacaktır. Çünkü bu tropikal desenler diğer desenler ile maalesef pek uyum sağlayamıyor.
Yeşilin her tonu ve doğadaki pek çok rengin yer aldığı bu desenler oldukça eğlenceli! Eğer siz de bu deseni kullanmak istiyor ama yeşil rengine içiniz ısınmıyorsa korkmayın! Birçok ünlü marka bu desenin çeşitli renklerini yaptılar bile.
Tabii her trendde olduğu gibi palmiye desenleri de aksesuarları sarmaya başladı. Şimdilik çoğunlukla çanta ve ayakkabılarda görülse de bahar ve yaz aylarında tüm aksesuarlara yayılacağını düşünüyorum. Gördüğümüzde içimizi ısıtan bu desenler yaz mevsiminin enerjisini daha da yükseltecek gibi görünüyor..
Asude Davran
@asudedavran
Geometrik desen ve ekosenin yanı sıra önümüzdeki bahar ve yaz aylarında palmiyeler ve tropik bitkileri de çok sık göreceğiz. Aslında yeşil çoğumuzun şimdiye kadar fazla tercih ettiği renk olmamıştır. Ama bu sezon istesek de istemesek de o kadar çok göreceğiz ki artık kendimize yenilip tercih edeceğiz sanırım.
ZARA
STRADİVARİUS
Her zaman desenli bir kıyafeti kombinlemek insanı korkutur. Ama günümüz trendlerinde sanırım bu korkuyu bir kenara bırakmak gerekiyor. Çünkü artık desenleri her renk ve her desen ile meç edebiliyoruz.
GUCCİ
Ama yine de biz sadelikten yana olalım diyorsanız bu desene en çok uyan renk Beyaz! Bembeyaz kıyafetlerimizi bu palmiye deseniyle birleştirince ortaya çok fresh bir görüntü çıkıyor. Yalnız bu deseni kombinlerken birazcık zorlanabilirsiniz.
@nabilahkariem
@mariaalia
Desen üstüne desen yapmak isterseniz benim tavsiyem aynı deseni tercih etmenizden yana olacaktır. Çünkü bu tropikal desenler diğer desenler ile maalesef pek uyum sağlayamıyor.
H&M ROVERTO CAVALLİ İPEKYOL
Yeşilin her tonu ve doğadaki pek çok rengin yer aldığı bu desenler oldukça eğlenceli! Eğer siz de bu deseni kullanmak istiyor ama yeşil rengine içiniz ısınmıyorsa korkmayın! Birçok ünlü marka bu desenin çeşitli renklerini yaptılar bile.
ZARA CHANEL
Tabii her trendde olduğu gibi palmiye desenleri de aksesuarları sarmaya başladı. Şimdilik çoğunlukla çanta ve ayakkabılarda görülse de bahar ve yaz aylarında tüm aksesuarlara yayılacağını düşünüyorum. Gördüğümüzde içimizi ısıtan bu desenler yaz mevsiminin enerjisini daha da yükseltecek gibi görünüyor..
VERSACE
ZARA
@rafidaaaaaaaah
@mrmr__4
@iymel
Asude Davran
@asudedavran
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