Truva Canlanıyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 50 milyon liralık bütçe ile yapılan ‘Troya Müzesi’, ‘Hamidiye Tabyaları’ndaki yapım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, Çanakkale’nin muhteşem bir kültür mirasına daha kavuşacağını belirtti.



Turan, ayrıca 2014’te Troya Antik Kenti’nde yapımına başlanan müzede sona doğru gelindiğini söyleyerek, “UNESCO tarafından 1998’de Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilen Troya, dünyada kültürel kulağı açık her insanın bildiği özellikte olan bir yer, tarihi bir mekan. Çanakkale’nin binlerce yıl öncesindeki hatıralarını barındıran bir yer. Artık ulaşım çok rahatladı. Burada örnek bir müzemiz olacak. Dış cephesi eskitilmiş mimariyle yapılacak, günümüz mimarisine uygun olarak yapılacak olan bir müze bu. Maliyeti 50 milyon lirayı bulacak Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşacak.” dedi.



Ayrıca burada bulunan ve Çanakkale Deniz Savaşları sırasında boğaz savunmasında kullanılan 10 bonet (tabya) için de 2013 yılında başlanan çalışmalar ile ayağa kaldırılan Hamidiye Tabyaları’nın restorasyonunda da son aşamaya gelindi. Hedef; burayı bir kültür merkezi, kongre, eğlence, hatıra mekânı ve sergilerin, düğünlerin, toplantıların yapılacağı hale getirmek.