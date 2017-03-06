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T-shirtte Yeni Trend: "We Should All Be Feminists"

T-shirtte Yeni Trend: "We Should All Be Feminists"

Yeni sezonda slogan baskılı t-shirtlerin oldukça popüler olacağının sinyallerini ünlü moda haftalarının sokak stillerinde hissetmiştik.

Slogan baskılı t-shirtler arasında öyle bir tanesi var ki; onu mutlaka bir ünlünün üzerinde görmüşsünüzdür. İşte yeni sezonda oldukça popüler olan ve sokak modasında farklı yorumlarını sıkça gördüğümüz o meşhur t-shirt: "We Should All Be Feminists" (Hepimiz feminist olmalıyız)
 

t shirt moda stil

Bu t-shirti ilk kez Paris Moda Haftası'nda gerçekleşen Dior İlkbahar/Yaz 2017 defilesinde görmüştük. Üzerinde "We Should All Be Feminists" (Hepimiz feminist olmalıyız) yazılı olan bu beyaz t-shirt, kısa sürede moda dünyasının olmazsa olmaz parçalarından birisi haline geldi. Üstelik sadece popüler bir moda parçası olarak kalmadı, kadın hakları mücadelesi nin moda dünyasındaki temsilci parçalarından birisi oldu.
 
t shirt moda stil

Örneğin; "Women's March" yürüyüşünün Los Angeles'taki koluna katılan ünlü oyuncu Natalie Portman bu t-shirti giyerek kadın hakları ile ilgili oldukça etkileyici bir konuşma yaptı. Ayrıca ünlü şarkıcı Rihanna da Natalie Portman gibi bu t-shirti giyenler arasındaki yerini aldı.
 
t shirt moda stil

Birbirinden ünlü moda haftalarını takip etmek için sokaklarda olan birçok modacı ve blogger da bu t-shirti en iyi şekilde kombinleyenler arasında yer aldı. Ayrıca, ünlü bir moda dergisinin Almanya'daki Şubat sayısının kapağını süsleyen Jennifer Lawrence da bu t-shirtin gücüne başvuranlardan!
 


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