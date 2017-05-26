TUĞBA 2017 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

Geçmişle geleceğin, maskülenle feminenin ya da siyahla beyazın mücadelesinin bu sezon bir kazananı yok. TUĞBA olarak çeşitliliği kutlayan 2017 İlkbahar/Yaz sezonu farklı dönemlerde, farklı topraklarda yaşayan birçok farklı kadın olma lüksü tanıyor. Sonunda yüzünü göstermeye başlayan güneş enerjimizi yükseltiyor.



Kıyafetlerimiz hafiflerken renklenmeye başlıyor. Görünümümüz tazeleniyor. Giysilerimiz derseniz onlar çoktan hazır ve sizleri bekliyorlar.Işıltılı ve gösterişli sezon siluetleri, dönemsel referanslarla 80’ler ruhunu canlandırıyor.Yükselen katmanlarla iddiasını katlayan siyah-beyaz, bu sezon her zamankinden yüksek sesli. Aynı zamanda öne çıkan renkler sütlü bejler, hakiler, tabalar, sakslar ve pudralar.markası olarak koleksiyonumuz da öne çıkan renkleri kullanmayı ve müşterilerimizin isteklerini önemseyerek tasarımlarımızı hazırlıyoruz. Rahatlığı ön planda tutarak kaliteden ödün vermeden en ince ayrıntıları yakalayıp sizlere sunmanın mutluluğunu bu sezonda yaşıyoruz.