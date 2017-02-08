Tüm Cilt Tipleri İçin En Uygun Kahve Maskeleri

Tüm bu kozmetik ürünler hem bütçenize zarar verir hem de faydası konusunda kuşku uyandırır. Oysa doğal içerikte ve evde bulabileceğiniz malzemelerden yapılan cilt bakım maskeleri ile hem bütçenize zarar vermeyebilir hem de özlemini duyduğunuz sağlıklı görünen cilde sahip olabilirsiniz. Peki, nasıl mı? İşte cilt bakım maskeleri arasında son zamanlarda en popüler olanlarından birisi: kahve maskesi.



Kahvenin cilde faydalarına bakacak olursak; cilde peeling etkisi yaparak sıkılaştırması ve pürüzsüzleştirmesinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda cilde canlılık ve parlaklık vererek cildi ölü hücrelerden de arındırır.



Peki, cilde faydaları saymakla bitmeyen kahveyi maske halinde nasıl uygulamalıyız? İşte en pratik ve en çok tercih edilen kahve maskesi tarifleri



Yumurta ve kahve maskesi

Yüzünüzdeki yorgun ve solgun görüntüden rahatsız mısınız? Öyleyse cildinizi yumurtalı kahve maskesiyle canlandırabilirsiniz. Bu maske için ihtiyacınız olan malzemeler; bir tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, bir adet yumurta, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı esmer şekerdir. Tüm malzemeleri cam bir kâsede karıştırarak hazırladığınız bu karışımı parmak uçlarınız ile cildinize uygulayabilirsiniz.



Yoğurt ve kahve maskesi

Kuru cildinden şikâyet edenlere en güzel çözüm yoğurtlu kahve maskesidir. Bu maske cildinizi nemlendirecek ve cildinizin daha yumuşak ve parlak olmasını sağlayacaktır. Bu maske için gerekli malzemeler; bir çorba kaşığı ev yoğurdu, bir tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, bir çay kaşığı un haline getirilmiş yulaf ezmesidir. Malzemeleri cam bir kâsede karıştırarak cildinize sürebilir ve ardından soğuk su ile durulayabilirsiniz.



Limon ve kahve maskesi

En problemli cilt tiplerinden birisi olarak gösterilen yağlı ciltler için limonlu kahve maskesinin ideal olduğunu söyleyebiliriz. Bu maskeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler; bir tatlı kaşığı Türk kahvesi telvesi, bir tatlı kaşığı limon suyu, bir yemek kaşığı süt ve bir yemek kaşığı yoğurt olacaktır. Tüm malzemeleri cam bir kâsede karıştırarak cildinize uygulayabilir ve ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz.

