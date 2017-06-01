Tüp Bebek Sisteminde En Yeni Yöntemler

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi üreme tıbbında da pek çok yeni uygulamayı beraberinde getirmiştir. Tedavi aşamasında yeni yöntemlerde, hem tedavi süresi daha kısa ve hem de ilaç dozları daha az uygulanmaktadır.



Laboratuar Aşamasında Yeni Yöntemler

Sperm seçiminde mikroçip yöntemi ile daha sağlıklı spermler seçilmektedir.

Embriyoların büyüyeceği yeni mediumlar geliştirildi. Böylece embriyolar 5. gün blastokist aşamasına kadar takip edilip daha yüksek başarı elde edildi.

Transfer sonrası kalan embriyolar hızlı dondurma (vitrifikasyon) tekniği ile dondurulup saklanabilmektedir.

Son dönemde içerisine kamera sistemleri monte edilmiş yeni inkübatörlerin (Embriyoskop) kullanılması ile embriyolar sürekli izlenebilmektedir.

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) yöntemi ile tıbbi ihtiyaç doğrultusunda embriyo üzerinde gerek kromozom gerekse gen düzeyinde testler yapmak ve belirli bir hastalık veya hastalıkları transfer öncesi tespit edebilmek mümkündür.

İnfertil hastalarda obezite, stres ve sigara istemediğimiz faktörlerdir. Tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olmak isteyen anne adaylarının sağlıklı ve uygun kilolara sahip olması, yediklerine dikkat etmesi, vitamin, mineral ve proteinlerini eksiksiz alması tedavinin başarısını olumlu yönde etkiler.Yüksek seviyelerdeki stres, kadınlarda hormon seviyelerinin değişmesine, yumurta oluşumunda bozulmaya ve fallop tüpü spazmlarına, erkeklerde ise sperm sayısının azalmasına neden olabilmektedir.Araştırmalar, infertilite tedavisi gören hastaların stres düzeylerinin hayati derecede önem taşıyan hastalıklardan farklı olmadığını, hatta sıklıkla, bir parça daha fazla olduğunu göstermiştir. Tedavi gören infertil çiftler ilk önce gebelik elde edebilmek için, sonrasında ise eğer tedavi başarısız sonuçlanırsa yaşadıkları hayal kırıklığı nedeniyle her ay kronik bir stres süreci yaşarlar. Çünkü hayatın önemli gayelerinden biri olan “ebeveyn olmak” belirsiz bir süre için gerçekleşememektedir.Stresle başa çıkmak için ilk olarak tüp bebek isteyen çiftlerin birbirlerini anlamaları ve uyum içerisinde olmaları gerekir. Hatta stresi yenebilmek için çiftler bireysel ya da birlikte profesyonel bir psikologdan yardım almalıdır. Tüp bebek yöntemi fiziksel ve duygusal olarak yoğun bir stres kaynağı olmasına rağmen günümüzde bebek sahibi olmak isteyen çiftler için umut ışığıdır.