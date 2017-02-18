Turizmin Davos’u “World Tourısm Forum” İstanbul’da!

Dünyanın çeşitli ülkelerinden sonra çok sayıdaki sektör yöneticisini, yatırımcısını ve siyasi otoriteyi bir araya getiren World Tourism Forum Global Meeting, 16-18 Şubat 2017 tarihlerinde üçüncü kez düzenlenecek.



Türkiye ve dünyadan turizm otoritelerinin de aralarında olduğu 150’ ye yakın uluslararası konuşmacının katılacağı etkinlik; dünya turizm vizyonunu ülke profesyonelleri ile paylaşmak, Türkiye’nin turizm potansiyelini arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, Türk turizmindeki gelişen ivmenin uluslararası boyutta tanıtılmasını sağlamak hedefinde.



Zirvenin Yeni Nesil Yaklaşımı: “Tourism CEO Club”



Global Meeting 2017’ye katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri, zirve boyunca "Tourism CEO Club" kapsamında birbirleriyle tanışıp fikir alışverişi yapma fırsatı bulacak. İş dünyasında yeni iş birliklerinin sağlanması için son derece önemli bir etkinlik olan Tourism CEO Club, zirveye yeni nesilden bir bakış açısı kazandıracak.



Zirve, Antalya Belek'te Regnum Carya Golf &SpaResort'ta Gerçekleştirilecek



Antalya Belek'te Regnum Carya Golf &SpaResort'ta düzenlenecek olan “Mediterranean Summit”, World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak; oturumların moderatörlüğünü ise BBC World News’in ünlü sunucusu Kasia Madera yapacak.



Zirvede, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Khalid Hamad A. A Al- Sulaıtı; DenizBank CEO'su Hakan Ateş, Rixos Otelleri Sahibi Fettah Tamince, Yandex Reklam Direktörü Maxim Grishakov, CIM Global CEO'su Prasant Saha, online ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren iyzico Operasyon Direktörü Orkun Saitoğlu da birer konuşma yapacak.



‘’Küresel bir dünyada var olmanın yolu ülkeler arası turizm iş birliği hacmini arttırmaktan geçiyor."



World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı, 2014’ten beri düzenlenen zirvenin dünya turizmine yön veren liderleri tek bir platformda birleştiren bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, "Forum yılda bir, global ve çok sayıda bölgesel toplantı yapan dünya çapında bir forum. Bugüne kadar İstanbul’da iki, Antalya’da bir olmak üzere toplam 3 başarılı toplantıya imza atıldı. Global turizm otoriteleri tarafından kabul gören ve dünyanın dört bir yanından gelen sektör liderlerinin turizm stratejilerini masaya yatıracağı bir platform oluşturmaya karar verdik ve World Tourism Forum’u hayata geçirdik. World Tourism Forum olarak felsefemiz, turizm liderleri arasında köprü kurmak. Var olduğu ilk günden bu yana, kültürler ve milletleri bir araya getiren, insanları tanıştıran turizmin küresel barış üzerindeki etkisi yadsınamaz. Küresel bir dünyada var olmanın yolu ülkeler arası turizm iş birliği hacmini arttırmaktan geçiyor." dedi.



