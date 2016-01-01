Türk Ressam Louvre’dan Madalya İle Döndü

Güzel Sanatlar Ulusal Kurumu (SNBA) tarafından Paris’teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde düzenlenen “Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliği”, müzenin Carrousel du Louvre/Salle Le Notre salonunda gerçekleştirildi.

Parisli sanatseverlerle buluşulan etkinliğin sonunda; resim, heykel, seramik, baskı ve sergi tasarımı alanları için ödül töreni düzenlendi. Reyhan Uludağ da, yağlı boya eserleriyle etkinlik kapsamında altın madalyaya layık görüldü.



SNBA Türkiye Delegasyonu adına “KARE” başlığı altında Türkiye’den 23 sanatçının katıldığı organizasyonda, 20’den fazla ülke ve 100’den fazla sanatçı yer aldı.



Uludağ’ın Kişisel Sergisi, Ankara’da…



2003 yılında düzenlenen Talens Resim Yarışması’nda sulu boya dalında, Eskişehir Rotary Kulübü’nün düzenlediği resim yarışmasında özgün baskı dalında, 2004 yılında da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin düzenlediği yarışmada resim dalında ödüle layık görülen Reyhan Uludağ; 6 Ocak’ta Ankara Kursart Sanat Galerisi’nde açılacak olan kişisel resim sergisiyle de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.