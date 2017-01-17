Türkiye İş Bankası Müzesi’nden Eğitici Yarıyıl Atölyeleri

Sandviç Resim Atölyesi, Müze Hatıram Atölyesi, Gizli Saklı Atölyesi, Yaratıcı Drama ile Okuma Atölyeleri, Bütçe Tutum Tasarruf Atölyesi, Yazarlarla Okuma Atölyesi, Fiyat Keşif Laboratuvarı, Dünyanın Parası Atölyesi, Sakar Cadı Vini, 5 Kuruşa 5 Hikâye, Harçlığım Cebimde ve Canlanan Nesneler olmak üzere 12 ana başlıkta gruplandırılan çalışmalar 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında devam edecek.



Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyeler için rezervasyon gerekiyor. Rezervasyon esnasında, atölye adı ve tarihi, atölyeye katılacak çocuğun adı, soyadı, sınıf bilgileri, veli adı-soyadı ve cep telefonu numarasının [email protected] adresine gönderilmesi veya 0212 511 18 04 numaralı telefondan kayıt yaptırılmasına ihtiyaç duyuluyor. Bütçe Tutum Tasarruf Atölyesi dışındaki atölyelere katılım ücretsiz.



Eğlendirirken öğreten atölyeler

21-27 Ocak ve 2 Şubat’ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve 120 dakika sürecek Sandviç Resim Atölyesi’nde çocuklar enerji ve tüketimde tasarruf konusunda bilgilendirilecekler. 9-12 yaş arası çocuklar için planlanan çalışmada, tasarruf kavramı cam üzerinden anlatılacak ve çocuklar çeşitli malzemeler kullanarak camdan sandviç resimler yapacaklar.



5-7 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlanan ve 22-24-25-26-27-31 Ocak ve 1-3 Şubat tarihlerindeki Müze Hatıram Atölyesi’nde İş Bankası Müzesi’nin birbirinden ilginç bölümlerini eğitmen eşliğinde gezecek çocuklar, bankacılık nesnelerini öğrenirken, bankacılık tarihine ilişkin eğlenceli bir keşfe çıkacaklar. Çizgilerimi Birleştir çalışması ve Çiftini Bul oyunu ile neşeli zaman geçirecek çocuklar, 90 dakika sonunda biriktirdikleri hatıralarla müzeden ayrılacaklar.



“Değerli olanı saklamak” fikrinden yola çıkıp bankaların kasa dairelerine uzanan Gizli Saklı Atölyesi’nde çocuklar, Müze’deki gizli hazineleri keşfedecek, sayı avı oynayacak, ilişkilendirme oyunuyla Müze’de keşfettiği nesneleri pekiştirecek. Katılımcıların “değerli olanını saklamak” için origamiden mini kasalar yapacağı, 22-25-26-27-31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe 10-12 yaş arası çocuklar katılabilirler.



28 Ocak tarihinde gerçekleşecek Yazar Aytül Akal ile Okuma Atölyesi’nde 5-7 yaş arası okumaya yeni başlayan çocuklar, “Kediş'in Armağanı” adlı öyküyü yazarla birlikte inceleyip, yapılacak resim çalışmasıyla 60 dakika sürecek olan atölyeyi tamamlıyorlar.



Yaratıcı Drama ile Okuma Atölyeleri’nde çocukları oyun ve canlandırmalar eşliğinde hem eğlenceli hem de öğretici atölyeler bekliyor. 4, 5 ve 6-7 yaşa hitap eden ve her grubun yaş düzeyine göre planlanan etkinliklerde masal, hikâye, resim, fotoğraf gibi birçok görsel ve materyal kullanarak çocukların bakış açılarını genişletmeleri, okuduklarını sorgulamaları hedefleniyor. 21 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek atölyelerimize tüm meraklı okuyucular davetli.



21 Ocak tarihinde çocuklar, Mezopotamya tarihinin anlatıldığı kitabı yazarla birlikte okuyarak, yazar Çiğdem Maner ile sohbet etme fırsatı bulacaklar. Ardından, kitaptan etkilendikleri bir sahneyi resmederek atölyeyi tamamlıyorlar.



Masal anlatıcısı Deniz Soruklu Evren'in hayat verdiği Sakar Cadı Vini, maceralarını masalsı bir dille çocuklarımızla paylaşıyor. 22 Ocak ve 5 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan bu eğlenceli masal anlatımına tüm Sakar Cadı Vini severleri bekliyoruz!



“Para Para Para”

Türk parası üzerinden dünya paralarının da eğlenceli oyunlarla tanıtıldığı bir genel kültür aktivitesi olan Dünyanın Parası Atölyesi’nde 8-10 yaş arasındaki çocuklar paranın tarihi ve hayatımızdaki yeri ile ilgili üç boyutlu bir film izleyecekler, kendi paralarını tasarlayacaklar. Atölye 24-26-29 Ocak ve 2-3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.



“Kuruşunun değerini bilmeyen hayatının değerini bilemez”

Tasarruf bilincinin aşılanması, ebeveyn ile birlikte paylaşım, yaratım süreci ve bilinçlendirme amaçlı olan 5 Kuruşa 5 Hikâye Atölyesi’nde tasarrufla ilgili atasözleri kullanılarak doğaçlama ve heykel çalışması yapılıyor. Cimrilik ve tasarruf üzerine hikâyeler resmediliyor. Deniz Soruklu Evren'in yönettiği atölyede her aileye temsili 5 kuruş veriliyor ve bunun üzerine en fazla üç dakikalık bir hikaye, bir skeç ya da bir anlatı bulmaları isteniyor. Son olarak hikâyelerin figürlerinden toplu bir tuval çalışması yapılıyor. 29 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan atölyenin süresi 120 dakika.



Çocukların harçlıklarını nasıl iyi yönetebileceklerini pratik ve yol gösterici bilgilerle anlatan Harçlığım Cebimde Atölyesi’nde, bilinçli bir alışverişin nasıl yapılacağı oyunla işleniyor ve tüketirken paylaşma, yardımlaşma ve tasarruf bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor. 29 Ocak tarihinde gerçekleşecek atölye 9-10 yaşa yönelik olup, atölyenin süresi 105 dakika.



25-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan Canlanan Nesneler Atölyesi’nde müzenin gizemini keşfeden çocuklar; kendi hikâyelerini oluşturup, karakterlerini tasarlayarak stop-motion tekniğiyle kendi animasyon filmlerini oluşturacaklar.



Çocuklar, Fiyat Keşif Laboratuvarı Atölyesi’nde fiyatların nasıl belirlendiğini ve arz talep yasasının nasıl işlediğini eğlenceli ve aktif bir çalışmayla keşfedecekler. Çocukların ekonomideki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan atölye 4-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olup 11-13 yaş arası tüm çocuklar davetlidir.

28 Ocak tarihinde gerçekleşecek Bütçe Tutum Tasarruf Atölyesi’nde 8-10 yaş arası çocuklar, eğitmenler eşliğindeki müze turunun ardından, tasarrufla ilgili bir hikâye anlatım çalışması yapacaklar. 90 dakika sürecek atölyede matematik yarışması, eski hesap makinelerinin incelenmesi ve kumbara tasarımı gibi farklı etkinlikler de yapılacak.

