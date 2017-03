Türkiye’nin Balayı Otelleri

Şah inn Paradise Antalya

Değerleri koruyan ve “Her misafirimiz özeldir” anlayışıyla hizmet veren Şah inn Paradise, Antalya’nın Kumluca Bölgesi’nde içerisinde doğal güzellikler barındıran 167 bin metrekare alana kurulu. 400 metrelik özel sahili ve toplamda 9 adet havuzuyla bir tatilden çok daha fazlasını sunan otel; yeşilliğin içinde, eşsiz manzarası ve konforuyla tüm detayları sizin için düşünüyor. Ayrıca, Şah inn Paradise tatillerinizde; yat turu organizasyonları ile seyahate çıkabilir, tarihi kültürel yerleri gezebilir, Atv ile safari yapabilir ya da birçok su sporu ile tatilinize renk katabilirsiniz.



D-Resort Grand Azur Marmaris, balayı tatilini çiftlere unutulmaz kılmak için birçok özel ayrıcalık sunuyor. Dileyen balayı çiftleri önceden rezervasyon şartı ile otelin sürekli yenilenen tüm imkanlarını takip edip; Azur SPA, Türk Hamamı, özel cilt ve vücut bakımları, masaj, özel balayı dekorasyonu, kişisel setler, ikram ve içecek kuponları gibi daha birçok ayrıcalıktan yararlanarak balayını hayallerindeki gibi geçirebilir...Şehir merkezine sadece 1 km uzaklıkta ve 30.000 m²’lik bir alan üzerine kurulu olan Alkoçlar Exclusive, 5 yıldızının hakkını veren hizmeti ile harika bir balayı imkanı sunuyor. Toros’un eteklerinde, çam ormanlarının denizle buluştuğu yerde, özel mavi bayraklı plajında dinlenebilir, güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Bir yanda huzuru doyasıya hissedebilir; diğer yanda ise özenle hazırlanan programlar ve eğlenceli aktiviteler, jimnastik, yoga, su polosu, aerobik, badminton, boccia, basketbol, mini futbol, dart, fitness merkezi, tenis kortu, motorsuz su sporları, tavla, santranç gibi birçok seçeneklerden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca otelin dalış yapmayı, sörf veya katamaran kullanmayı öğreten özel kurslarına da katılabilirsiniz.Avrupa'nın En İyi Aile Oteli, Dünya'nın En İyi Alkolsüz Oteli, Türkiye'nin En İyi Oteli gibi birçok ödülün sahibi olan Angel's Peninsula Marmaris; doğanın nefes kesen zarifliğini, yaşattığı lüks ve konforla birleştiriyor. 2.5 kilometrelik altın kumsalı, hücrelerinizin her zerresine nefes, tazelik, oksijen taşıyan sağlıklı yaşam merkezi, kişiye özel sağlıklı yaşam programları, usta şeflerin lezzetli menüleri ve keyifli bir tatil için isteyebileceğiniz her türlü ayrıcalık, Angel's Peninsula Marmaris’te sizlere unutulmaz bir tatil için sunuluyor.Birbirinden güzel lokasyonlarda hizmet sunan Titanic Hotels, evlenecek çiftlerin olduğu kadar balayı çiftlerinin de yanında. Bodrum’un en güzel koylarından Güvercinlik’te; Cennet Koyu’nu seyreden, Bodrum ve Mikanos’un mimari esintilerini konfor için tasarlanmış konseptiyle birleştiren Titanic Deluxe Bodrum harika bir balayı adresi. 80 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Titanic Deluxe Bodrum, 400 metrelik sahili ve denize sıfır konumu ile lezzet, eğlence ve doğanın tüm renkleriyle iç içe tatil yapmak isteyenlere hitap ediyor.Wome Deluxe, adım attığınız ilk andan itibaren kendinizi özel hissettiren servis ve konukseverlik anlayışı ile karşılıyor misafirlerini. Bir tarafınızda eşsiz orman manzarası, bir yanınızda ise İncekum’un masmavi denizi ile plajlar, açık ve kapalı havuzlar, tüm spa ve spor olanakları, animasyon programları, sinema ve daha birçok hizmet; balayınızı güzelleştirecek. Üstelik burada kaldığınız her gününüzü, Osmanlı ve dünya mutfaklarından efsane lezzetlerle taçlandıracaksınız.