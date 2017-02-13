Türkiye’nin İlk Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali Çok Yakında İstanbul’da



Sarıyer Event Garden bahçelerinde ilk kez gerçekleşecek olan “Gurmefest İstanbul” 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında yemek tutkunlarıyla buluşacak.



13 Şubat 2017, İstanbul. Türkiye'de ilk kez İstanbul Sarıyer Event Garden’da Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest – İstanbul”, ülkemizin sahip olduğu eşsiz lezzetlerin, kültürel çeşitliliğin ve Türk mutfağının yaşatılması amacıyla, 11- 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.



Demos Uluslararası Fuarcılık ve Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen “GurmeFest – İstanbul” Türkiye’nin en geniş kapsamlı Gastronomi festivali olma özelliğini taşıyor.



İSTANBUL, MÜZİĞE EĞLENCEYE VE LEZZETE DOYACAK

Dünya lezzetleriyle birlikte tüm tatların yer verileceği Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest – İstanbul” da ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin de olacağı Festival’de 4 gün boyunca; tadımlar, piknikler, sunumlar yapılacak, mutfak sırları paylaşılacak, klasik lezzetlerimiz hatırlanacak ve yeni lezzetler tanıtılacak. Ziyaretçilerin Festival alanında sergilenen ürünleri tatma ve satın alma imkanları da olacak. Ayrıca çocuk eğlence parkı, şişme oyun aktiviteleri, macera parkları, tırmanma duvarlarının yer aldığı özel alanda 7’den 70’e herkes keyifli anlar yaşayacak.



İzlemekten keyif aldığınız birbirinden yetenekli şefler, seminer ve atölye çalışmalarıyla evde et-yemek pişirme tekniklerini, mutfak ekonomisi ve sırlarını yemek tutkunlarıyla paylaşacak. Uzman konuklar, akademisyenler ve usta şeflerin liderliğinde gerçekleşecek söyleyişi, panel ve gösterilerle unutulmaz anlar yaşayacaksınız.Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali “GurmeFest – İstanbul ”un workshoplar, etkinlikler, tadımlar, panel ve söyleşiler, çeşitli konserler, eğlenceler ve showlar içeren dopdolu programı detaylı olarak çok yakında sizlerle paylaşılacak.