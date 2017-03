Türkiye’nin İlk ve Tek Muhafazakâr Kadın Dergisi

2013 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Aysha Dergi, vizyonu ve sağlam duruşuyla sadece dergi olmanın da ötesinde. Yaşamın merkezi olan kadınların dergisi Aysha Dergi, aynı zamanda muhafazakâr dergi olması sebebiyle de dikkatleri çekti. Hepsi birbirinden değerli köşe yazarları ve seçkin isimlerle yapılan röportajlar, maneviyat, eğitim-kültür, sağlık, psikoloji, moda ve stil yani kadına dair her şey Aysha Dergi’de yerini aldı.



Bütün bunlar da Aysha’yı tam anlamıyla bir kadın dergisi yaptı. Türkiye’nin dört bir yanındaki satış noktaları ile sektörün en önemli moda dergileri ile yan yana satılan Aysha Dergi; her kadının ulaşabileceği ve kendine dair birçok şeyi bulabileceği bir dergi.



Aysha Dergi ile muhafazakâr ve kadın, yaşam, moda ve birçok alandaki son haberleri, moda trendlerini, stil önerilerini, sağlık, maneviyat, gezi, tarih, kültür-sanat, yemek ve güzellik konularını en güncel şekilde takip edebilirsiniz.



Aysha Dergi okuyan muhafazar kadın; zeki, araştırmacı, yenilikçi, kendine güvenen, tarz ve trendlerde öncü, stil sahibi, çalışan ve üreten kadın olarak tanımlanıyor. Bu da Aysha Dergi’yi muhafazakar bir dergi ve kadın dergisi olmanın ötesinde, bir yaşam kılavuzu haline getiriyor.



Aylık olarak satışa sunulan bu muhafazakâr dergiyi, çoğu popüler kadın dergilerinin de satıldığı satış noktalarından, seçkin kitapevlerinden, marketlerden ve gazete bayilerinden; ort. 3.000 noktada bulabilirsiniz.





Aysha İle Hayatın Tüm Renkleri...



Derginin içeriğinde sağlık&güzellik, stil&moda, seyahat, ev&yaşam, kültür&sanat, köşe yazıları ve anne&bebek ile ilgili her ayrıntıyı bulabilirsiniz. Aysha Dergi, içeriğiyle de tamamen bir kadın dergisi olduğunu böylelikle kanıtlıyor. Kurulduğu ilk günden bu yana değişmeyen çizgisiyle ilerleyen Aysha Dergi, muhafazakâr dergi olması ile beraber trendlerden ilham alan ama kendisi olmaktan vazgeçmeyen; özgüvenli ve cesaretli, kendisini ve hayatı seven kadınların buluşma noktası olmaya bugün de devam ediyor.



Kadın dergisi olmanın olmazsa olmazı moda&stil sayfaları ile dikkatleri çeken Aysha Dergi’de; Aysha Dergi moda ekibi ve stil editörlerinin kaleme aldığı orijinal moda makaleleri ve moda çekimleri, iş, cemiyet ve sanat dünyasının ünlüleriyle kapak öyküleri, uluslararası trendlere ilk bakış imkanı ve kombin önerilerinin yer aldığı stil sayfaları bulunuyor.



Yine bir kadın dergisinin aranılan sayfalarından sağlık&güzellik kategorisinde iseeditörleri tarafından hazırlanan sağlık ve güzellik haberleri, kozmetik dünyasındaki son trendler, uzman doktorlardan yönlendirici sağlık ve güzellik makaleleri, Aysha Dergi editörlerinin belirlediği ve tavsiye ettiğiürünlerden oluşan “Aysha Hit’leri” sayfaları yer alıyor.Bunlar dışında Aysha Dergi’de gezi yazarlarının kaleme aldığı, yurt içi ve yurt dışı gezi makaleleri, her mevsime özel hazırlanan en iyi tatil mekânları, yurt içi ve yurt dışı tatil rotaları, tatil haberleri ve alışveriş sayfaları da bulunuyor.Konusunda uzman, birbirinden değerli köşe yazarları da hem Aysha Dergi’de hem de www.aysha.com.tr’deki yazılarıyla okuyucu ile buluşuyor. Dr. Ender Saraç, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Uzmanı Yelda İpekli, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Uzman Psikolog ve Psikoterapist Berin Tuncel, Merve A. Tokyay, Bebek Hemşiresi ve Doğum Koçu Ayşe Öner, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman yazıları ile Türkiye’nin ilk muhafazakar veAysha’da yer alıyor.nin en dikkat çekici sayfalarından ev&yaşam kategorisinde ise Aysha Dergi’de ünlü mimarlarla yapılan röportajlar, en yeni konut projeleri, mobilya ve dekorasyona dair her şeyi bulabilirsiniz…Türkiye’nin ilk muhafazakar yaşam ve kadın dergisi olan, aynı zamanda siyasetten sanata, kültürden cemiyet hayatına kadar birçok alanın en ünlü ve üst düzey isimleriyle gerçekleştirdiği röportajlarla da adından sıkça söz ettiriyor.Yazılı basın, organizasyon ve etkinlikleri dışında Aysha Dergi, kadınlara yönelik yine muhafazakar dergi çizgisinde bir de internet sitesi açtı. Eylül 2016’da yayın hayatına başlattığı www.aysha.com.tr ile Aysha Dergi; içerisinde hayata dair her şeyin bulunabileceği, uzmanlardan öneriler alınabileceği, modanın ve en yeni trendlerin takip edilebileceği, gezi, kültür, sanat, sağlık,ve daha birçok konuda zengin bilgi sahibi olunabileceği aysha.com.tr, herkesin özellikle de kadınların ilgi ile takip edebileceği, kadınların birlikte güçlü olduğuna inanan bir haber portalı., sadece bir dergi ve internet portalı değil. Ülkemizin farklı noktalarında, farklı organizasyonlarla kadınları buluşturançizgide bir sosyal ağ. Yaptığı projelerle; tarih, kadın, moda, güzellik, estetik, anne-çocuk, sağlık gibi alanındaki önemli isimleri, okuyucuları ve takipçileriyle aynı platformda buluşturuyor.Kısacave çizgisindeki portalı aysha.com.tr; kadınların ihtiyaç duyabileceği her şeye cevap veriyor. Kadın dergisi olmanın gerektirdiklerini fazlasıyla yapan Aysha Dergi, bir yandan daolarak bu alandaki boşluğu da dolduruyor.