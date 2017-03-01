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Türkiye'nin Tek Muhafazakar Kadın Yaşam ve Stil Dergisi; AYSHA Dergi'de Bu Ay

Türkiye'nin Tek Muhafazakar Kadın Yaşam ve Stil Dergisi; AYSHA Dergi'de Bu Ay


 

  • Yaza şık ve stil sahibi giriş yapmak mümkün. Aksesuar, eşarp, ayakkabı ve daha fazlası...
 
  • Çiçek desenleri, tunikler, bohem takılar ve desenler... Mayıs ayı moda çekiminden çok özel kareler...
 
  • Nihal Olçok 15 Temmuz’da şehit verdiği oğlu ve eşi ile ilgili yaşadığı acılı süreç ile ilgili ilk kez konuştu...
 
  • Dr. Mustafa Merter ile kadınlık ve annelik üzerine çok özel bir söyleşi...
 
  • Uzman Psikolog Berin Tuncel kitabı “Kendine Doğmak”ı anlattı...
 
  • Zamanda yolculuk; Marakeş
 
  • Ender Saraç’ın kaleminden terlemeye kökten ve kesin çözüm...
 
  • En iyi güneş kalkanları
 
  • Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de... AYSHA Dergi Mayıs sayısı; bayilerde.


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