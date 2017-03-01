Türkiye'nin Tek Muhafazakar Kadın Yaşam ve Stil Dergisi; AYSHA Dergi'de Bu Ay
- Yaza şık ve stil sahibi giriş yapmak mümkün. Aksesuar, eşarp, ayakkabı ve daha fazlası...
- Çiçek desenleri, tunikler, bohem takılar ve desenler... Mayıs ayı moda çekiminden çok özel kareler...
- Nihal Olçok 15 Temmuz’da şehit verdiği oğlu ve eşi ile ilgili yaşadığı acılı süreç ile ilgili ilk kez konuştu...
- Dr. Mustafa Merter ile kadınlık ve annelik üzerine çok özel bir söyleşi...
- Uzman Psikolog Berin Tuncel kitabı “Kendine Doğmak”ı anlattı...
- Zamanda yolculuk; Marakeş
- Ender Saraç’ın kaleminden terlemeye kökten ve kesin çözüm...
- En iyi güneş kalkanları…
- Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de... AYSHA Dergi Mayıs sayısı; bayilerde.
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