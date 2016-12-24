Türkler 2017’de En Çok Hangi Ülkeye Gitmek İstiyor?



Yeni yılın başlamasıyla birlikte tatil hayalleri kurmaya ve hatta bir sonraki seyahatimiz için uçak bileti bakmaya başladık. Peki, 2017’de en çok hangi ülkelere ilgi göstereceğiz; hangi rotaları geçtiğimiz yıllara göre daha fazla ziyaret edeceğiz? Seyahat sitesi momondo, son iki yıla ait uçuş arama trendlerini araştırdı*, hangi ülkelere yapacağımız seyahatlerin artış göstereceğini belirledi. Araştırmanın en dikkat çekici bölümleri şöyle:

2017’NİN GÖZDESİ TAYLAND OLACAK

Araştırmaya göre, son iki yılda popülaritesini en çok artıran ülke yüzde 66’lık artışla Tayland oldu. Bu nedenle artış trendinin 2017’de de sürmesi bekleniyor. Diğer yandan bu durum, Türk turistlerin dünya genelindeki trendleri de yakından takip ettiğini gösteriyor. Zira Tayland, son yıllarda özellikle Batılı ülkelerden aldığı ziyaretçi sayısını son derece artırdı. Türk turistlerin Tayland ziyaretlerini kolaylaştıran bir başka etkense, Türk Hava Yolları’nın geçtiğimiz yıl Bangkok’un ardından ünlü Phuket Adası’na da doğrudan uçuşlara başlamış olması.

UKRAYNA POPÜLARİTESİNİ SÜRDÜRECEK

Ukrayna ise yüzde 42’yle en yüksek artış trendi yakalayan ikinci ülke oldu. Gerek Türkiye’ye yakınlığı, gerekse hesaplı bir tatil destinasyonu olmasıyla öne çıkan Ukrayna, özellikle tatil dönemlerinde çokça tercih ediliyor. momondo’nun geçmişte yaptığı araştırmalar, Ukrayna’nın hem 2015 sonunda hem de 2016 sonunda yeni yıla girmek için en çok tercih ettiğimiz ülkeler arasında yer aldığını göstermişti. Ayrıca THY’nin Mart 2017’de Kharkov (Harkiv) seferlerine başlaması da, Ukrayna seyahatlerini kolaylaştıracak.

İSPANYA’DAN BU YIL DA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Üçüncü sırada ise Türk turistlerin her daim en çok ziyaret ettiği noktalar arasında yer alan Barcelona ve Madrid’e ev sahipliği yapan İspanya yer alıyor. Diğer yandan son dönemde Türk turistlerin Güney İspanya’ya ve özellikle Endülüs’e yönelik ilgisinin arttığını da söylemek gerek. Bu trend gösteriyor ki, İspanya bu yıl da gözde rotalarımız arasında yer alacak.

AZERBAYCAN FAVORİLERDEN

Son iki yılda en yüksek artış trendi yakalayan beşinci ülke, yüzde 30’la kardeş ülke Azerbaycan. Gerek turistik gerekse iş seyahatleri için Türklerin sıklıkla ziyaret ettiği ülkenin en popüler noktası ise elbette başkent Bakü. Yüksek artış trendi, Azerbaycan’ın 2017’de de favori rotalarımız arasında yer alacağını ortaya koyuyor.

ABD BEŞİNCİ, İTALYA 10. SIRADA

momondo verileri, Türk turistlerin ABD’ye yönelik ilgisinin de artış trendinde olduğunu gösteriyor. ABD, son iki yılda yaklaşık yüzde 34’lük artışla listenin dördüncü sırasında yer alıyor ve 2017’nin popüler rotaları arasında yer alma ihtimalini güçlendiriyor. Listenin ilk beş sırasında yer alan bu ülkeleri takip edenler ise iki yıllık artış trendine göre şöyle: Sırbistan, Avusturya, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya.

BEŞ AVRUPA ÜLKESİ DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Diğer yandan son iki yılda Türkiye’den daha az ziyaretçi almaya başlayan ülkeler de yok değil. En çok düşüş gösteren 5 ülkenin tamamı ise Avrupa ülkeleri. İsveç, yüzde 37’lik düşüşle ilk sırada yer alırken, Belçika yüzde 35, Polonya ise yüzde 30 düşüş gösterdi. Bu üç ülkeyi sırasıyla Danimarka ve Macaristan takip ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve özellikle İsveç, Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde hesaplı tatil yapmanın güç olması nedeniyle, düşüş trendinin 2017’de de devam etmesi bekleniyor.