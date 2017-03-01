Unicorn Çılgınlığı

Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkan unicornun, saf ve masum olduğuna, onu öldürmenin kötülük getireceğine inanılan efsaneleşmiş bir hayvan.



Türkçe karşılığı tekboynuz olan bu ilgi çekici trendi, kesinlikle Instagram sayfanızda veya Keşfet alanında görmüşsünüzdür. Rengârenk cupcakeler, birbirinden farklı şekerlemeler, içecekler sonrası unicorn akımını saçlarda, kıyafetlerde, aksesuarlarda ve hayal gücünün erişebildiği her yerde görebilirsiniz…

