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Unicorn Çılgınlığı

Unicorn Çılgınlığı

  Esasında mitolojik tek boynuzlu at anlamına gelen unicorn, çok kısa bir sürede sosyal medya ve sokaklarda popüler oldu.  

Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkan unicornun, saf ve masum olduğuna, onu öldürmenin kötülük getireceğine inanılan efsaneleşmiş bir hayvan.
 
Türkçe karşılığı tekboynuz olan bu ilgi çekici trendi, kesinlikle Instagram sayfanızda veya Keşfet alanında görmüşsünüzdür. Rengârenk cupcakeler, birbirinden farklı şekerlemeler, içecekler sonrası unicorn akımını saçlarda, kıyafetlerde, aksesuarlarda ve hayal gücünün erişebildiği her yerde görebilirsiniz…
 

instagram sosyal meya trendleri
 
instagram sosyal meya trendleri
 
instagram sosyal meya trendleri
 
instagram sosyal meya trendleri
 
instagram sosyal meya trendleri
 


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