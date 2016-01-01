Uniqlo’dan Muhafazakâr Koleksiyon

Son yıllarda birçok ünlü markanın iş birliği yaptığı moda dünyasında, Uniqlo da İngiliz tasarımcı Hana Tajima ile olan birlikteliği ile gündemde. İngiltere doğumlu, yaptığı kombinleriyle bilinen blogger ve tasarımcı olan Hana Tajima, Uniqlo için yaptığı koleksiyon parçalarını, hem muhafazakâr hem de rahat olarak açıklıyor. Zaten koleksiyondaki başörtüleri, uzun elbiseler, bol kesim kot pantolonlar da Hana Tajima’nın demek istediklerini anlatır nitelikte.



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Koleksiyon için çekilen reklam kampanyasında, koleksiyondaki parçaların sadece Müslüman tüketici değil, aslında birçok farklı grup tarafından kullanılabileceği de anlaşılıyor. Bilindiği gibi daha önce dünyaca ünlü marka Dolce&Gabbana’nın tasarladığı abayalar, İstanbul’da yapılan Muhafazakâr Moda Haftası ve Mango’nun Ramazan Koleksiyonu, bu iş birliklerinin güzel örneklerini sergilemişlerdi.Uniqlo da bu koleksiyonla bir yandan muhafazakâr müşterilere hitap ederken, diğer yandan da kendisiyle özdeşleşen konforundan ödün vermiyor.26 Şubat’ta satışa çıkacak olan koleksiyonda, parçaların fiyatları 10 Dolar ile 60 Dolar arasında değişiyor. Bu haliyle Uniqlo, iş birliği gerçekleştirdiği zaman fiyatlarını 2 katına çıkartan birçok markanın yaptığını yapmamış oluyor…