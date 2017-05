Ünlü Anneler “Anneliği” Tarif Etti

14 Mayıs Pazar Anneler Günü. Bu özel günde annelerimizi mutlu edebilmek için çoktan planlar yapmaya başladık. Ama şu bir gerçek ki; bir annenin mutlu olması için evlatlarının sağlıklı ve güvende olması yetiyor da artıyor bile. Hele bir de o evlatlar yanı başındalarsa… Bizler de bu özel gün öncesi, anne olmayı, ünlü annelere sorduk.



Ayşe Tolga: ‘’Kızımdan sonra insana bakışım değişti.’’



Anne olmak, sürekli olarak kim olduğunu ve ne işlevin olduğunu kendine hatırlatmak demek bence. Çünkü bir çocuğa annelik edebilmek; of demeden, şikayet etmeden, güçlü, yapıcı, çözüm bulan, sağlam duran olmak demek. Sözü ve davranışıyla örnek olmak demek, çünkü görüyorum ki kızım beni taklit ediyor. Aynı zamanda o da bana şifa vermeyi, anlayışlı ve şefkatli olmayı öğretti.Anne olmayı çok büyük bir sevgi, şevkat, otorite ve sağlıklı sınırlar çizmeyi bilmek olarak tanımlıyorum… Anne olduktan sonra; insana bakışım değişti, artık daha anlayışlı daha şefkatli buluyorum kendimi.Anne olduktan sonra annemi de daha iyi anladım. Ne zorluklara şikayet etmeden gülerek geçtiğini, ne güçlü olduğunu anladım. Anne olduktan sonra, annemi anladım…Dünyanın giderek çıldırdığı şu günlerde bizler kadar şanslı olamayan uluslar, yaşanan trajediler ve oradaki anne ve çocuklar için dua ediyorum. Tüm çocukların doğum günü pastası üfler kadar mutlu olduğu; tüm dünyanın, dünya çocuklarının kahkahalarla güldükleri korunaklı, huzurlu, aileleri ve sevdikleriyle çevrelenmiş kocaman bir doğum günü partisindeki gibi mutlu olduğunu hayal ediyorum. O günü görmek istiyorum…Anneliğin tarifi çok zor. Sevgiyi paylaşmanın başka bir boyuta geçmesi… İnsanın kendini unutması gerekir gerçek aşkı bulmak için, nefsini terbiye etmesi için. Annelik bunu doğal yaptırdığı için sanki sevgide derinleşmenin doğal bir adımı gibi…Ben oğlumdan önce az uyurdum ama uykusuzluğa dayanamazdım, şimdi garip bir güç geldi dayanabiliyorum. Annemi, babamı daha iyi anlıyorum. Eskiden de çocukları çok severdim ve çocukların canı yandığında içim parçalanırdı ama şimdi sanki daha derinden hissediyorum savaşın yaraladığı çocukları mesela. Veya çocukları incinen anneleri, babaları… Annemle de babamla da çok şükür ilişkilerim iyi ama eskiye göre artık çok önemli bir fark var. Onları çok daha iyi anlıyorum. Eskiden bir dikkat ederken şimdi üç dikkat ediyorum onları incitmemek için.Çok başka annelerimiz var bizim Anadolu’da. Çocuğu sırtında tarlada çalışan, evini geçindirmek için kendini parçalayan, evlatlarını okutmak için nice fedakarlıklar yapan. Her annenin hikayesi kendine özel ona şüphem yok ama ben bu anneler günü, ilk anneler günümde, ilk önce Anadolu’nun o cefakar annelerinin ellerinden öpüyorum. Tüm annelerin ve kalbinde annelik aşkı taşıyan kadınların anneler gününü kutluyorum. Ben de uzun süre annelik hasreti yaşadım, Rabb’im annelik hasreti yaşayan herkese de nasip etsin inşallah.Anne olmak dünyanın en büyük sorumluluğu bence çünkü anne olmak sadece onu dünyaya getirmek değil aynı zamanda iyi bir insan olması için emek vermek demek. Düşünsenize ileride nasıl biri olacağı tamamen sizin elinizde, ne verirseniz onu alıyor. Sanat bence, ruhunuzu ve kalbinizi vererek bir şey büyütmek…Oğlumdan sonra bambaşka biri oldum diyemem, sadece aklımın sürekli onda olma hali içindeyim. Ne yaparsam yapayım, hep onun yanında olsaydım diye düşünüyorum. İlk zamanlar duyduğum korku, yerini güvene bırakıyor, aramızdaki iletişim arttıkça neyi nasıl yapacağımı da öğreniyorum. Hiç bilmediğim bir yolda bir ileri bir geri gidiyorum, yavaş yavaş yerdeki çukurları ve çiçekleri ezberliyorum.Annem çok özgürlükçü ve isteklerime saygı duyan bir kadındı, hala da öyledir. Hayal dünyamın önemsendiği, duvarları boyamama izin verilen, matematik sevmediğimde yapmak zorunda olmadığımı söyleyen bir ailem vardı, çok şanslı bir çocuktum. Belki de o yüzden hiç korkmam hayallerimin peşinden gitmekten, annem bana her zaman destektir, yanlış bile yapacak olsam yanımdadır bilirim.Kimse anne olmak zorunda değil, lütfen kadınlara ne zaman çocuk yapacağını sormayın. Allah isteseydi herkesin anne olmasını mümkün kılardı, olmuyorsa mutlaka daha güzel bir sebebi var. Bırakın anne olamayanlar bu hisle güçlensin, neden olamadıklarını sorgulayan sorularla değil. Anne olmak bir madalya değil. Bununla övünenlerden olmayalım, olursa ne güzel, olmazsa kim bilir belki daha güzeldir…