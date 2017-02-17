Ünlü İsimler & Jean Pantolon Stilleri

Siz de skinny jean alışkanlığınızı bir kenara bırakmak ve yeni modeller ile sezonun trendlerine ayak uydurmak ister misiniz? Bunun için rotanızı ünlüler dünyasına çevirmenizde fayda var. Birçok ünlünün severek kullandığı jean pantolon modelleri bazı ünlü isimler ile adeta özdeşlemiş vaziyette. İşte moda dünyasında yakından takip edilen en ünlü isimler ile özdeşleşmiş jean pantolon modelleri…



Rahat ve Kıvrılmış Jean: Kate Bosworth

Kate Bosworth, sokak modasında ve günlük stilinde jean pantolonu en çok kullanan ünlülerden birisi. Onun tercihi ve ismi ile özdeşleşen model ise bol ve açık renklerde jean pantolonlar. Paçalarını sürekli kıvıran ünlü isim, bu jean modeli ile loafer kullanmaya ise bayılıyor!



Sezonun en trend parçalarından birisi olan mom jean denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Emıly Ratajkowskı olacaktır. Ünlü isim, mom jean pantolonlarını balıkçı yaka kazaklar ve botlarla tamamlamaya bayılıyor.Kendall Jenner, farklı jean pantolon modellerini tercih etmeyi seviyor. Uzun bacaklarının avantajını da kullanan ünlü top model, kombinlerinde kesik ve geniş paçalı jean pantolonlara ise ayrı bir yer veriyor. Ünlü isim, havalı ceketler ve logolu tişörtler ile birlikte kullandığı kesik paçalı jean pantolonlar ile tam bir özgür ruh kadını!Oversized modasının en sıkı takipçilerinden birisi olan Rihanna, boyfriend jean modelini hakkını vererek kullanan isimlerden birisi. Oversized üstlerini ve botlarını; boyfriend jean pantolonlar ile tamamlayan, cool ve havalı gözüken Rihanna, birçok kişiye de örnek oluyor.