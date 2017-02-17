Ünlü İsimler & Jean Pantolon Stilleri
Jean pantolon trendinde uzun zamandır bir numaraya oturan skinny jean modası, geçtiğimiz sezon etkisini gösteren boyfriend akımı ile sarsılsa da esas kan kaybını bu sezon sokak modasını ele geçiren mom jean akımı ile kaybetti.
Siz de skinny jean alışkanlığınızı bir kenara bırakmak ve yeni modeller ile sezonun trendlerine ayak uydurmak ister misiniz? Bunun için rotanızı ünlüler dünyasına çevirmenizde fayda var. Birçok ünlünün severek kullandığı jean pantolon modelleri bazı ünlü isimler ile adeta özdeşlemiş vaziyette. İşte moda dünyasında yakından takip edilen en ünlü isimler ile özdeşleşmiş jean pantolon modelleri…
Mom Jeans: Emily Ratajkowski
Sezonun en trend parçalarından birisi olan mom jean denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Emıly Ratajkowskı olacaktır. Ünlü isim, mom jean pantolonlarını balıkçı yaka kazaklar ve botlarla tamamlamaya bayılıyor.
Kesik Geniş Paçalı Jean: Kendall Jenner
Kendall Jenner, farklı jean pantolon modellerini tercih etmeyi seviyor. Uzun bacaklarının avantajını da kullanan ünlü top model, kombinlerinde kesik ve geniş paçalı jean pantolonlara ise ayrı bir yer veriyor. Ünlü isim, havalı ceketler ve logolu tişörtler ile birlikte kullandığı kesik paçalı jean pantolonlar ile tam bir özgür ruh kadını!
Boyfriend Jean: Rihanna
Oversized modasının en sıkı takipçilerinden birisi olan Rihanna, boyfriend jean modelini hakkını vererek kullanan isimlerden birisi. Oversized üstlerini ve botlarını; boyfriend jean pantolonlar ile tamamlayan, cool ve havalı gözüken Rihanna, birçok kişiye de örnek oluyor.
Siz de skinny jean alışkanlığınızı bir kenara bırakmak ve yeni modeller ile sezonun trendlerine ayak uydurmak ister misiniz? Bunun için rotanızı ünlüler dünyasına çevirmenizde fayda var. Birçok ünlünün severek kullandığı jean pantolon modelleri bazı ünlü isimler ile adeta özdeşlemiş vaziyette. İşte moda dünyasında yakından takip edilen en ünlü isimler ile özdeşleşmiş jean pantolon modelleri…
Rahat ve Kıvrılmış Jean: Kate Bosworth
Kate Bosworth, sokak modasında ve günlük stilinde jean pantolonu en çok kullanan ünlülerden birisi. Onun tercihi ve ismi ile özdeşleşen model ise bol ve açık renklerde jean pantolonlar. Paçalarını sürekli kıvıran ünlü isim, bu jean modeli ile loafer kullanmaya ise bayılıyor!
Mom Jeans: Emily Ratajkowski
Sezonun en trend parçalarından birisi olan mom jean denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi şüphesiz Emıly Ratajkowskı olacaktır. Ünlü isim, mom jean pantolonlarını balıkçı yaka kazaklar ve botlarla tamamlamaya bayılıyor.
Kesik Geniş Paçalı Jean: Kendall Jenner
Kendall Jenner, farklı jean pantolon modellerini tercih etmeyi seviyor. Uzun bacaklarının avantajını da kullanan ünlü top model, kombinlerinde kesik ve geniş paçalı jean pantolonlara ise ayrı bir yer veriyor. Ünlü isim, havalı ceketler ve logolu tişörtler ile birlikte kullandığı kesik paçalı jean pantolonlar ile tam bir özgür ruh kadını!
Boyfriend Jean: Rihanna
Oversized modasının en sıkı takipçilerinden birisi olan Rihanna, boyfriend jean modelini hakkını vererek kullanan isimlerden birisi. Oversized üstlerini ve botlarını; boyfriend jean pantolonlar ile tamamlayan, cool ve havalı gözüken Rihanna, birçok kişiye de örnek oluyor.
Benzer Haberler
Dolce Gabbana’dan 2017 Abaya KoleksiyonuDünyaca ünlü moda devlerinin muhafazakar kesime yönelik özel ol..
Her Mevsim; EtekYaz ve bahar aylarının kurtarıcısı etekler, havalar biraz soğum..
Machka İle Modern Bir İlkbahar-Yaz HikayesiKendine has rafine tavrı ve sofistike tasarımlarıyla MACHKA, 20..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.